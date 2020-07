Alla scoperta dei borghi più belli del Piemonte

Tra montagne, laghi e campagne, il Piemonte offre davvero una vasta scelta di panorami dai quali rimanere incantati. È infatti questa una delle regioni più belle del nostro Paese, dove potrete trovate tantissimi paesaggi affascinanti e scoprire piccoli borghi davvero deliziosi. Perché quest'estate non fare nostro il nuovo trend del turismo slow, andando in esplorazione degli angoli più suggestivi del Piemonte? Ecco una nostra selezione dei paesini assolutamente da non perdere.