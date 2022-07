Molise in estate: 10 esperienze incredibili

È uno scrigno di bellezza e di tesori, paesaggistici e archeologici, il Molise, terra dalla storia antica e dalle tradizioni millenarie: un viaggio qui in estate è l'occasione per conoscere il territorio e vivere esperienze che non si dimenticano. Una gita e un picnic sulle sponde del Lago di Castel San Vincenzo, specchio turchese vegliato dalle cime della Mainarde, è quello che ci vuole per un completo relax: ma non solo, le acque sono balneabili ed è possibile noleggiare barche e pedalò. (Nella foto, scorcio del Lago di Castel Vincenzo).