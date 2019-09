MSC Magnifica, la “nuova” nave da record salpa nel 2021

editato in: da

Varata nel 2010, la MSC Magnifica non è propriamente una nuova nave da crociera. Ma subirà un importante rinnovo sia a livello di restyling sia di tecnologie per la tutela dell’ambiente e, soprattutto, sarà allungata. In gergo tecnico si tratta di un “refitting”.

Significa che sarà inserito un nuovo troncone lungo 23 metri e che aggiungerà ulteriori 7.000 metri quadrati di spazi disponibili a bordo. Attualmente la nave è lunga 293,8 metri, ma con i 23 metri aggiuntivi diventerà la nave più grande di MSC, superando la Bellissima che, con i suoi, 315,83 metri, al momento detiene il record.

La “nuova” Magnifica salperà nell’estate del 2021 e gli ospiti che avranno la fortuna di viaggiare a bordo avranno a disposizione cabine più grandi e confortevoli e spazi per i divertimento molto più grandi di quanto non siano ora. Con i lavori di “refitting”, la nave avrà 215 cabine in più (il 63% delle cabine totali sarà dotato di balcone) e sarà arricchita da ulteriori 800 metrii quadrati di spazi esterni, un nuovo aquapark, un’area per bambini riprogettata, oltre a nuove aree dedicate all’intrattenimento, tra cui due nuovi ristoranti e una nuova area per lo shopping.

Inoltre, saranno aggiunti nuovi sistemi per la riduzione dell’impatto ambientale, che andranno a integrare le tecnologie già presenti per il rispetto dell’ambiente. Sarà installato un sistema all’avanguardia per la riduzione catalitica selettiva (SCR), che aiuta a ridurre l’ossido di azoto in azoto puro e acqua, e un sistema di trattamento delle acque reflue (AWT) di ultima generazione, che soddisfa i più alti standard e che purifica le acque reflue fino a ottenere acque di qualità. Il sistema soddisfa il cosiddetto “Baltic Standard” e tratta le acque reflue a un livello più elevato rispetto alla maggior parte degli standard sui rifiuti disponibili previsti nelle città di tutto il mondo.

Sarà anche installato un sistema ibrido di pulizia dei gas di scarico (ECGS), che rimuove fino al 98% dell’anidride solforosa dallo scarico della nave e riduce notevolmente il particolato.

Inoltre, per contribuire a minimizzare le emissioni anche in porto, la Magnifica sarà anche dotata di un sistema in grado di “collegarsi” durante l’ormeggio alla rete elettrica locale, nei porti attrezzati con l’elettrificazione delle banchine.

Nuovi saranno anche gli itinerari. Questa nave è quella che è stata impiegata nel 2019 per la crociera intorno al mondo, che è durata 119 giorni facendo ben 49 tappe in 32 Paesi. Nel 2021 sarà un’altra nave a circumnavigare il globo terrestre, mentre la Magnifica partirà verso altri lidi.

Farà, infatti, rotta verso le destinazioni più suggestive del Nord Europa, specie d’estate, tra i Fiordi norvegesi, con scalo in due nuove destinazioni, Skagen (Danimarca), una località famosa per la luce unica e il sole di mezzanotte, e Rosendal (Norvegia), il quarto fiordo più grande del mondo. Navigherà anche verso il Baltico, ma anche nel Mediterraneo, toccando le Isole Canarie, Madera e Barcellona.

Saranno comunque 24 le crociere in partenza da Southampton da maggio a ottobre del 2021 e proporranno itinerari tra le due notti (le mini-crociere nel Mediterraneo) e le 14. Chi prenota entro il 12 novembre 2019 ha uno sconto del 5%.