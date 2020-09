Il villaggio dell’Azerbaigian che fa impazzire turisti e Instagrammer

editato in: da

L’Azerbaigian è una delle mete emergenti degli ultimi anni. Merito di alcuni eventi – come il Gran Premio di Formula Uno – che hanno iniziato a far conoscere la destinazione al resto del mondo attraverso la Tv e agli Instagrammer, che hanno fatto girare le immagini del Paese sui social e a incuriosire il popolo del web.

Nel Paese si respira aria di cambiamento e la predisposizione al turismo avanza, con l’introduzione di un numero sempre maggiore di mete, accanto alla famosa e frequentatissima Capitale Baku e ad altre più piccole città, già ben posizionate lungo le rotte turistiche, come Sheki, patrimonio Unesco, Gabala o Quba.

Tra i luoghi più Instagrammati ma non ancora affollati dai turisti c’è Balakhani, un vero gioiellino dell’Azerbaigian. Un luogo ancora poco noto, ma le cui immagini negli ultimi mesi sono rimbalzate anche sulla stampa tradizionale oltre che sui blog e tra gli addetti ai lavori.

Balakhani, nella penisola di Absheron, è conosciuto per essere uno dei punti più antichi al mondo per l’estrazione di petrolio. Proprio qui fu infatti scavato il primo pozzo nel 1593 e costruita la prima fabbrica di distillazione di petrolio nel 1837. Motivo per cui questa è sempre stata una zona molto inquinata. Tuttavia, dopo i lavori di bonifica e riqualificazione dell’area, Balakhani sta cambiando radicalmente immagine, presentandosi già ora come un piccolo gioiello della terra caucasica.

Il villaggio è ricco di monumenti storici e di luoghi culturali che pian piano vengono valorizzati. L’ufficio del turismo ha deciso infatti di iniziare a promuovere Balakhani coinvolgendo anche la popolazione locale. Sistemati i vicoli del centro storico, ridipinte con colori sgargianti le persiane delle case – molte ancora in pietra -, realizzati divertenti murales su facciate e ingressi delle abitazioni e decorati, con oggetti della tradizione o moderni, alcuni angoli della cittadina, oggi il paese è ricco di luoghi molto suggestivi che fanno impazzire gli Instagrammer che scattano foto e selfie a non finire.

Da grigia com’era la Balakhani industriale, oggi è una coloratissima città. Tra i luoghi preferiti c’è il Coffee Shop, bello dentro e anche fuori, ma spopolano sui social anche le foto delle case bianche e blu, i murales che si scorgono ovunque e i simpaticissimi elementi decorativi che si scorgono un po’ qua e un po’ là, come le casette degli uccellini o i penumatici delle auto appesi ai muri. Insomma, questa cittadina ha saputo reinventarsi ed è un ottimo esempio di come sia possibile cambiare anche la storia, anche con poco.