Fonte: Depositphotos Il porto di Montecarlo

Montecarlo è la meta più lussuosa al mondo. Chi visita il Principato di Monaco e si accontenta di scattarsi un selfie davanti al casinò non sa cosa si nasconde davvero dietro i fastosi palazzi e dentro gli hotel da migliaia di euro a notte.

Il jet set internazionale, teste coronate, celebrity, sportivi, magnati sono soliti frequentare i locali più cool di Monaco, luoghi inaccessibili ai semplici turisti che non possono accedere e devono accontentarsi di stare a guardare. Hotel 5 stelle (ce ne sono quattro), ristoranti stellati (ben 16),

L’Hôtel Hermitage

Tra i posti più esclusivi c’è sicuramente l’Hotel Hermitage Monte-Carlo, affacciato sulla centralissima Place du Casino, ma nascosto da una fitta vegetazione agli occhi indiscreti dei passanti. Chi alloggia in questo hotel 5 stelle, gioiello della Belle Époque, può soggiornare in una delle 13 Diamond suite, può provare la cucina del Pavyllon, il ristorante di chef Yannick Alléno tre Stelle Michelin o di Abysse, l’unico ristorante giapponese con due stelle Michelin di tutta la Costa Azzurra, bere un aperitivo a base di Champagne al Crystal Lounge che apre d’estate o un cocktail studiato da un mixologist al bar Campari nei giardini dell’hotel Hermitage. Gli ospiti dell’Hermitage hanno accesso diretto alle Terme Marine Monte-Carlo, una meravigliosa spa sul mare.

L’Hôtel de Paris

Tra i neofiti di Montecarlo è più famoso dell’Hermitage ma è decisamente più “turistico” e, soprattutto, se l’Hermitage è discreto, questo è perfetto per chi non vuole passare inosservato: le auto lussuose si fermano proprio davanti all’ingresso principale sotto gli occhi di tutti i curiosi, ma sono dettagli, visto che l’Hotel de Paris, rifatto quasi tutto, tranne la storica facciata, e ampliato proprio negli ultimi anni (ora ha 206 camere di cui sette Diamond suite, tra cui la Suite Princesse Grace su due livelli che misura quasi mille metri quadri e che costa dai 30.000 euro a notte (si deve soggiornare minimo cinque notti) e la Suite Prince Rainier III, un po’ più piccola, ma ha una piscina a sfioro con possibilità di nuotare contro corrente e per questo costa anche di più (40.000 euro a notte), è un cinque stelle leggendario.

Fonte: IPA

Molti lo frequentano anche solo per i ristoranti stellati che ospita, come il Louis XV – Alain Ducasse (3 Stelle Michelin, dove si spende in media circa 350 euro) e Le Grill (una stella). La sua cantina sotterranea, scavata nella roccia già alla fine dell’800, aperta per le visite solo a pochi, è la più grande al mondo all’interno di un albergo ed è tra le più assortite al mondo, con circa 350mila bottiglie per 5500 etichette distribuite su 1,5 km di scaffali e un patrimonio inestimabile oltre che raro.

Méridien Beach Plaza

Molto cool e frequentatissimo d’estate è il Méridien Beach Plaza, unico hotel del Principato ad avere una spiaggia privata. Tra i bagnanti si riconoscono sempre parecchi volti noti. I miliardari ci vanno di giorno, ma anche per il brunch domenicale, per un aperitivo sera o a cena. per gli ospiti dell’hotel ovviamente la spiaggia e inclusa, mentre gli esterni devono pagare 140 euro a testa per un lettino.

Fonte: ©BVergely

Monte-Carlo Beach

La spiaggia più ‘in’ però è quella del Beach, dove è un continuo via vai di Ferrari, Lamborghini e auto di lusso che scaricano magnati e bellissime donne che trascorrono una giornata al sole, pranzando nella loro tenda privata, lontani dagli sguardi dei curiosi e possono scegliere se fare un tuffo dagli scogli in mare aperto o una nuotata nella piscina olimpionica con acqua di mare. Al Beach si va anche solo per mangiare in uno dei suoi tre ristoranti (Le Deck, Elsa, La Vigie, il più lussuoso – e costoso). Le famiglie vip possono anche concedere un po’ di libertà alle baby-sitter perché c’è il Kids Club by Petit VIP, un’area dedicata solamente ai bambini. Il Beach ha anche un hotel 5 stelle. In bassa stagione l’ingresso costa 150 euro a persona.

Selva Monte-Carlo

La novità dell’estate 2025 si chiama Selva, aperto nel ristorante inaugurato solo nel 2024 Amazónico, sul rooftop del Café da Paris, lo storico locale ristrutturato di recente affacciato sulla Place du Casino. Dopo aver cenato a base di piatti dai sapori latino-americani, si balla in una foresta in città, una giungla di lusso o, come qualcuno lo ha già soprannominato, il nuovo club “elettropicale”, sulla musica dei DJ internazionali, vere e proprie star, che vengono a esibirsi. I cocktail sono preparati da mixologist

Sass Café

Il locale storico, punto di riferimento dei monegaschi, ma anche piano bar dove far serata e farsi notare è il Sass, sul lungomare del Larvotto. I nouveau riches, i parvenu e i turisti che vogliono darsi delle arie ci vanno a cena, ma non sanno che è dopo la mezzanotte che diventa the place to be, con gente che balla sui tavoli a piedi scalzi e ambiente décontracté. È facile incontrare volti noti, celeb – residenti o in vacanza – , sportivi (a Monaco ci vivono tutti, non solo Sinner e Leclerc) e tante ma tante belle donne che luccicano di paillettes a non finire. Qui un mojito costa 90 euro, una Coca 34.

Fonte: ©BVergely

Monte-Carlo Sporting

D’estate prende il via il Monte-Carlo Sporting Summer Festival con favolose cene-spettacolo nella Salle des Etoiles dello Sporting, un bellissimo teatro affacciato sul mare, dove si esibiscono artisti di fama internazionale. Quest’anno, dal 5 luglio al 15 agosto, si esibiscono Santana, gli Scorpions, Giorgia (la sera di Ferragosto), i Kool & the Gang, Will Smith e altri ancora. I prezzi della serata, cena inclusa, variano tra i 400 e i 500 euro a persona.

Jimmy’z

Per il dopo cena, c’è un solo indirizzo dove andare: l’intramontabile Jimmy’z. Un locale ultra-VIP che da più di quarant’anni è la discoteca più trendy della Costa Azzurra, dove si sono esibiti i più grandi Dj del pianeta e dove regnano incontrastate le mathusalem di Champagne da 6 litri! Qui si entra solo se si ha un tavolo prenotato. La famosa pista da ballo, il giardino lussureggiante e il leggendario Summer Bar che galleggia sulla laguna sono lì da sempre, ma di recente è stato riprogettato, pertanto, se ci siete già stati, è tempo di tornarci. Nin è aperto tutti i giorni: da marzo a luglio è aperto solo il venerdì sera e il sabato sera, mentre a luglio e agosto dal mercoledì al sabato.