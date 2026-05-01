Acque turchesi, sabbia bianchissima e scogliere a picco sul mare: Entalula Beach è stata incoronata la spiaggia più bella del mondo nel 2026

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Entalula Beach è la spiaggia più bella de mondo nel 2026

È stata incoronata come la più bella del mondo nel 2026 nell’ambito delle World’s 50 Best Beaches, la classifica internazionale che ogni anno individua le spiagge più spettacolari del pianeta, e basta osservarne le immagini per comprenderne il motivo: Entalula Beach è una distesa di sabbia chiarissima e soffice lambita da acque limpidissime dagli intensi riflessi turchesi, abbracciata da imponenti scogliere calcaree che cadono a picco sul mare.

Non si tratta solo della sua indubbia bellezza da cartolina: questa baia naturale dal paesaggio tropicale estremamente scenografico è “chiusa” e raggiungibile solo via mare, un dettaglio fondamentale che la rende estremamente protetta e incontaminata…e quindi unica al mondo.

Com’è fatta la spiaggia più bella del mondo

Incastonata nell’arcipelago di El Nido, questa meraviglia naturale delle Filippine si distingue da tutte le altre per una combinazione di elementi geografici e ambientali che la rendono unica nel panorama delle spiagge tropicali.

La conformazione della baia, racchiusa tra pareti rocciose verticali tipiche della regione, genera un effetto di isolamento naturale. Ed è proprio la sua accessibilità limitata a renderla speciale, tanto da aggiudicarsi il titolo di spiaggia più bella del mondo nel 2026. Non essendo raggiungibile via terra e inserita nei circuiti regolati di island hopping, la spiaggia è perfettamente conservata e l’impatto turistico molto limitato rispetto ad altre mete paradisiache più esposte.

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Il mare che bagna la lingua di sabbia bianca e finissima lunga circa 700 metri ed è generalmente calmo e trasparente, con fondali chiari che amplificano la luminosità dell’acqua, creando sfumature che vanno dal verde al blu intenso man mano che ci si allontana dalla costa.

Con queste caratteristiche, l’area è ideale per il nuoto e lo snorkeling tra gli splendidi giardini di corallo popolati da pesci tropicali, ma anche per il kayak e il paddleboard, che consentono di esplorare le suggestive baie e grotte circostanti. Chi vuole semplicemente godersi momenti di relax assoluto può farlo riparandosi all’ombra delle palme che contrastano con le tonalità della roccia scura e del mare turchese.

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Dove si trova e come raggiungerla

Entalula Beach si trova nell’omonima isoletta dell’arcipelago di El Nido, a Palawan (Filippine). Affacciata sul Mar Cinese Meridionale, si raggiunge solo in barca: è necessario arrivare prima a El Nido, generalmente tramite voli interni da Manila o Cebu (o in alternativa via Puerto Princesa, con tempi di trasferimento più lunghi via terra), e da qui prendere una barca che impiega dai 30 ai 60 minuti circa. A disposizione dei viaggiatori ci sono diversi tour in barca organizzati, i classici island hopping dell’area, che includono diverse tappe tra isole e lagune.

L’accesso alla spiaggia è regolamentato e soggetto a controlli per preservarne l’equilibrio naturale, perciò è importante informarsi sulle regole locali vigenti prima di raggiungerla. Sull’isola si trova anche un piccolo resort privato, ma ampi tratti di spiagge restano pubblici e privi di strutture permanenti, contribuendo alla conservazione dell’ambiente. Anche per questo motivo, è necessario portare con sé acqua e generi essenziali.

Quando viaggiare verso questo paradiso terrestre? I mesi migliori sono quelli secchi, che vanno da dicembre a maggio e offrono condizioni ottimali di mare calmo e visibilità elevata.