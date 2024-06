Cosa fare a Lindau gioiello della Baviera affacciato sul lago

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: Shutterstock Il porto di Lindau

La città di Lindau si trova in Germania, nel cuore della Baviera, verso il bordo orientale (il Bondesee) lungo la sponda settentrionale del lago di Costanza. Questa ridente cittadina ha un fascino innato e riesce a incantare i suoi visitatori perché offre un aspetto così curato ed impregnato di eleganza da farlo sembrare uno scenario da fiaba. Lindau in origine non era una città, bensì un insediamento militare romano; più tardi passò dal dominio austriaco a quello bavarese. I francesi che occuparono Lindau durante la Seconda Guerra Mondiale istituirono l’incontro annuale dei premi Nobel che tuttora si svolge in questa bellissima città e precisamente nel mese di giugno.

Lindau è una destinazione perfetta per il viaggiatore che cerca un luogo dove trascorrere un weekend e da poter esplorare in soli due giorni: ecco perché vi proponiamo un itinerario di due giorni su cosa fare e cosa vedere a Lindau.

Fonte: iStock

Giorno 1: Isola Vecchia

Il vostro weekend a Lindau ha inizio con una passeggiata lungo l’Isola Vecchia, il cuore storico di questa splendida cittadina. Raggiungibile a piedi o in bicicletta dal centro, questa isola sembra sospesa nel tempo, con le sue caratteristiche case a graticcio, le stradine acciottolate e i negozi di artigianato locale che donano al luogo un’atmosfera davvero fiabesca e pittoresca.

Proseguendo lungo l’itinerario vi troverete nella via principale chiamata Maximilianstrasse, luogo preferito degli appassionati di shopping. Lungo la via potrete sbizzarrirvi fra negozi e botteghe e nello stesso tempo osservare lo stile gotico delle abitazioni e dei palazzi. Noterete che le vie hanno dei nomi piuttosto singolari ad esempio “Zitronengrasse” che significa Vicolo dei Limoni, oppure “Schafgasse” che tradotto vuol dire Vicolo della Pecora e via dicendo.

Fonte: iStock

Tra gli edifici che si possono ammirare ci sono il Vecchio Municipio, detto Althes Rathus, e il Neues Rathus, cioè il nuovo. Il vecchio municipio è senza dubbio uno degli edifici più interessanti della città di Lindau. Risalente al 1422, ha una facciata interamente dipinta con affreschi raffiguranti imbarcazioni, angeli e musici e il profilo è fatto di gradini con particolari decori alle sommità. Potrete poi decidere di attardarvi in qualche ristorante per assaggiare l’haxen ovvero una coscia di maiale contornata da knodeln cioè gnocchi di patate oppure in una delle numerose birrerie per una pausa ristoro ascoltando buona musica.

Dedicate il mattino a perdervi tra questi vicoli, ammirando i dettagli architettonici e assaporando l’atmosfera medievale. Non dimenticate di salire in cima alla famosa Torre dell’Isola, da cui potrete godere di una vista mozzafiato sul Lago di Costanza e sulle Alpi all’orizzonte.

Dopo una sosta per il pranzo in uno dei deliziosi ristoranti che affacciano sul porto, proseguite la vostra esplorazione visitando la Cattedrale di San Stefano. Costruita tra il XII e il XIII secolo, questa imponente chiesa è un capolavoro di architettura romanica, con una navata centrale altissima e splendide decorazioni.

Il relax vi aspetta invece lungo il Molo di Lindau, dove ammirare il tramonto e sorseggiare un aperitivo in compagnia. Qui potrete scegliere di fare una piacevole e rilassante passeggiata lungolago per ammirare il Mangturm, il vecchio faro della città in stile medievale, utilizzato tra il 1180 e il 1300, e quello nuovo costruito alla fine del molo, nell’anno 1856, per delimitare l’ingresso nel porto. Inoltre, potrete vedere il Leone bavarese ovvero una scultura in pietra alta 6 metri eretta nel 1856 in rappresentanza della regalità e della fierezza del popolo bavarese.

Fonte: iStock

Il Mangsturm e il Leone bavarese sono i simboli più significativi di Lindau. Il lungolago è costeggiato da bellissimi giardini con bar e locali che durante l’estate attirano moltissimi turisti che scelgono di passare qualche ora sorseggiando una bevanda e godendo di una bella vista oltre che del lago, anche delle Alpi. Il porto regala inoltre una “passerella” di yacht e barche a vela che lasceranno a bocca aperta gli appassionati del genere.

Se l’estate rimane il periodo migliore per una vacanza a Lindau, anche l’inverno ha la sua carta vincente: il Mercatino di Natale al Porto. Riesce difficile credere che una località turistica sul porto possa offrire un’atmosfera natalizia suggestiva, ma Lindau ci riesce a pieno titolo. Abeti e casette di legno decorate sapientemente insieme alla musica regalano la magia per una romantica e rilassante passeggiata che entusiasmerà grandi e bambini.

Giorno 2: tra storia e natura

Dopo aver esplorato il cuore storico di Lindau, dedicate la seconda giornata ad approfondire la storia della città e ad immergervi nella natura circostante.

Iniziate la mattinata visitando il Museo Storico di Lindau, per scoprire le antiche origini della città e il suo glorioso passato. Attraverso un affascinante percorso espositivo, potrete ripercorrere le tappe salienti della storia di Lindau, dall’epoca romana fino ai giorni nostri.

Successivamente, concedetevi una deliziosa pausa pranzo in uno dei ristoranti che propongono specialità locali a base di pesce, prima di dirigervi verso il Parco Nazionale dell’Alta Baviera. Questo immenso polmone verde, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, offre numerosissime opportunità di escursioni e trekking tra paesaggi mozzafiato.

Lasciatevi conquistare dalle vette innevate, dai laghi cristallini e dalle foreste primordiali di questa splendida area protetta. Concedetevi una passeggiata rilassante in mezzo alla natura, godendovi il silenzio e la tranquillità che regnano sovrani in questo paradiso naturale.

Per chi predilige le attività sportive, Lindau offre diverse opportunità, per gli amanti della bicicletta si può percorrere la pista ciclabile che circonda tutto il lago. Accessibile a tutti poiché asfaltata e priva di salite, permette di godere di panorami bellissimi. I più allenati potranno decidere di percorrerla tutta: la sua lunghezza va dai 220 ai 280 chilometri a seconda della scelta delle varianti. È possibile noleggiare le biciclette in diversi punti appositamente segnalati.

Chi opterà per rinfrescarsi nel lago di Costanza, potrà decidere di fare un giro in barca a vela in solitaria oppure accompagnati da uno skipper, fare una gita sul battello a vapore, noleggiare una canoa o semplicemente fare una bella nuotata.