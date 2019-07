Arriva il traghetto da 200 km/h per raggiungere Ponza in 12 minuti

editato in: da

Ci vorranno appena 12 minuti per arrivare a Ponza, incluse le fasi di partenza e di attracco. No, non è una fantasia irrealizzabile, ma un progetto su cui le amministrazioni comunali di Ponza e di San Felice Circeo stanno lavorando.

In ballo c’è l’acquisto di nuovi traghetti molto particolari, che sono in grado di effettuare la tratta in questione in pochissimi minuti. Grazie alla tecnologia sviluppata dalla Wigetworks di Singapore, è nato infatti l’AirFish-8, un “traghetto volante” che viaggia a circa 200 km/h.

Nonostante venga definito “traghetto”, l’AirFish-8 non è una barca, né un aereo. E neppure un hovercraft, sebbene con questo abbia in comune la capacità di sfruttare un cuscino d’aria per viaggiare a velocità elevate.

Il veicolo, che può trasportare 10 persone alla volta, è in grado di sollevarsi a pochi metri dal pelo dell’acqua e di muoversi grazie a quello che viene chiamato WIG (Wing in Ground effect), ovvero un cuscino d’aria dinamico che permette di raggiungere importanti velocità con poco dispendio energetico.

Attualmente il comune di San Felice Circeo è in contatto con la Wigetworks per trovare un punto d’accordo sull’acquisto degli AirFish-8, che saranno il fiore all’occhiello del nuovo progetto “Rete territoriale” che le autorità stanno sviluppando in questi anni. Il nuovissimo traghetto superveloce potrebbe essere operativo nel giro di un paio d’anni.

Pensate, l’AirFish-8 è in grado di coprire la distanza tra il Circeo e Ponza in appena 5 minuti: il restante tempo per arrivare ai 12 di cui abbiamo parlato prima è necessario per le fasi di decollo e di ammaraggio. Comunque un notevole miglioramento rispetto agli attuali tempi di navigazione, che verranno totalmente rivoluzionati.

Andiamo incontro al futuro con i traghetti superveloci, che daranno una nuova spinta al turismo in una delle più belle località della nostra penisola. Ponza è una piccola perla situata nel mar Tirreno, al largo delle coste laziali, facente parte di un arcipelago molto amato dai vacanzieri.

Le sue spiagge sono note in tutto il mondo, e sull’isola ci sono piccoli paradisi terrestri che meritano assolutamente una visita, almeno una volta nella vita. Presto, arrivare a Ponza potrebbe essere molto più facile di quanto mai immaginato, quindi perché non iniziare a programmare la vostra prossima vacanza?