Super Nintendo World: viaggio all’interno del parco più atteso dell’anno

editato in: da

Sono passati ormai due anni da quell’annuncio ufficiale che tutto il mondo aspettava: il Super Nintendo World sarebbe diventato, da lì a breve, una realtà. La notizia da parte degli Universal Studio Japan ha fatto sognare tutti i fan della serie di giochi creata da Nintendo, con protagonista Mario, accompagnato dal fedele Luigi.

I lavori di realizzazione del parco di Osaka e l’inaugurazione, però, hanno subito diversi ritardi a causa della pandemia, facendo slittare l’apertura tanto attesa, prevista inizialmente per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. E se occorrerà attendere ancora un po’ per diventare protagonisti del mondo di Mario, le fotografie e i primi video pubblicati ci fanno pregustare l’esperienza incredibile che un giorno potremmo vivere all’interno del Parco.

Anche se l’inaugurazione ufficiale è stata posticipata, ancora, negli scorsi giorni il Super Nintendo World ha aperto le porte a un numero ridotto di ospiti selezionati tra cui giornalisti e influencer. A loro è stato dato il compito di mostrare il parco tematico in ogni dettaglio: dai ristoranti, allo shop, passando per le attrazioni.

Montagne russe, piante carnivore, tubi verdi e soldi da raccogliere, all’interno del parco tutto è stato pensato minuziosamente. Motivo per il quale non manca né il castello di Bowser né, ovviamente, quello rosa della principessa Peach.

Tra le più interessanti e attese attrazioni ci sarà anche una pista ispirata ai circuiti di Mario Kart. I visitatori, seduti all’interno di carrozze a 4 posti, potranno vivere un’esperienza di realtà aumentata grazie a degli appositi occhiali consegnati all’ingresso dell’attrazione.

Così, i super fan di Mario e Luigi, vivranno in prima persona le avventure dei loro beniamini, entrando nel regno dei funghi, lanciando conchiglie e raccogliendo le monete d’oro virtuali per accrescere il punteggio. Si tratterà di una vera e propria competizione dove gli ospiti potranno sfidarsi tra loro attraverso il Power Up Band, uno speciale braccialetto che traccerà tutte le attività dei giocatori. Attenzione però, esattamente come nel gioco, i visitatori si ritroveranno ad affrontare numerose sfide a causa della presenza dell’antagonista di Super Mario: il Re dei Koopa, Bowser.

Tutto meraviglioso, non trovate? E in attesa di poter tornare a viaggiare, e volare a Osaka, possiamo comunque goderci il tour virtuale messo a disposizione da Universal Studios Japan.