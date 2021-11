Ryanair, nuove rotte per l’estate con tanto di offerte

Ryanair non si ferma. Dopo il lancio della sua Cyber Week con tanto di offerte quotidiane per ben 9 giorni di seguito, è già proiettata all’estate del 2022. La compagnia aerea low cost ha, infatti, annunciato tantissime nuove rotte in partenza durante la bella stagione, accompagnate anche da un’interessante promozione da prendere al volo.

L’operativo dell’estate 2022 prevede ben 47 nuove rotte, su oltre 720 in totali, verso una serie di invitanti destinazioni che ci aspettano a braccia aperte. I viaggiatori italiani potranno raggiungere mete perfette per godersi caldo, sole, mare, ma anche città d’arte e splendide località per sfuggire all’afa estiva. E il tutto con voli a partire da soli 29,99 euro.

Ryanair e il rispetto per l’ambiente

Con l’introduzione di tutte queste nuove rotte, l’obiettivo del vettore a basso costo è anche quello di rafforzare l’impegno nei confronti dell’Italia per la ricostruzione del settore turistico del Paese, svolgendo un ruolo chiave nella ripresa dei posti di lavoro e dell’economia locale.

Infatti, dopo aver inserito nel suo programma 560 nuove rotte e aperto 14 basi negli ultimi 12 mesi, ora Ryanair guarda all’estate 2022 e all’aggiunta, alla propria flotta, di 65 nuovi aeromobili B737-8200 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% in meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche, rendendo l’operativo per la prossima estate più sostenibile e rispettoso dell’ambiente, un bel balzo in avanti se comparato a quanto avvenuto fino ad ora.

L’imperdibile promozione per viaggiare in estate

Per festeggiare il nuovo operativo estivo, la compagnia aerea irlandese ha lanciato una promozione a tempo limitato con tariffe disponibili a partire da soli 29,99, e per viaggiare fino alla fine di ottobre ’22. Un’occasione da cogliere davvero al volo poiché i biglietti saranno disponibili per l’acquisto scontato solo fino alla mezzanotte di sabato 27 novembre.

Ma vediamo quali sono le nuove destinazioni del vettore low cost in cui poter andare questa estate approfittando, ovviamente, di questa offerta imperdibile.

Tutte le nuove rotte di Ryanair

La prima nuova meta che sarà raggiungibile dall’Italia questa estate è Agadir in Marocco, città situata sull’Oceano Atlantico e ai piedi del Monte Atlante. Un paradiso per gli amanti delle spiagge e del mare, che si potrà scoprire con i voli in partenza dall’aeroporto di Torino.

Anche Billund, in Danimarca, è una delle nuove rotte di Ryanair dall’Italia per l’estate che verrà. Un luogo speciale e cresciuto intorno all’azienda di giocattoli Lego. Questo sogno a occhi aperti, ideale anche per i bambini, si potrà raggiungere partendo dagli aeroporti di Torino, Bari e Trapani.

Nuovi voli decolleranno anche in direzione Zara, un perla della Croazia che sa davvero stupire. E raggiungerla sarà più facile che mai, grazie ai collegamenti in partenza da Torino e Pisa.

Durante l’estate 2022 sarà più semplice volare anche verso la nordica Stoccolma, una delle città più belle della Scandinavia e perfetta per rigenerarsi dal grande caldo della bella stagione. Gli aerei della compagnia irlandese partiranno dagli aeroporti di Brindisi, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo.

Nuove rotte anche su Lisbona, affascinante capitale del Portogallo che conquista il cuore di chiunque vi ci metta piede. Questa estate, infatti, ci saranno voli in partenza anche dall’aeroporto di Bari e Venezia Marco Polo.

Cuneo, città piemontese che riserva al visitatore straordinarie sorprese, potrebbe essere una delle vostre mete dell’estate grazie ai nuovi voli in partenza da Roma Fiumicino.

Il nuovo network di Ryanair prevede anche la possibilità di raggiungere Cefalonia, la più grande delle isole Ionie e che vanta una delle più belle spiagge della Grecia. Si potrà volare in questa meta da sogno sempre dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

La prossima estate potrebbe essere l’occasione giusta per visitare le meraviglie di Figari in Corsica, località che vanta un litorale di 800 ettari rimasto allo stato selvaggio e protetto da qualsiasi tipo di costruzione. I nuovi voli partiranno da Roma Fiumicino.

Sempre dallo stesso scalo si potrà viaggiare verso la soleggiata Gran Canaria, così come decollare da Roma verso Preveza-Aktion, scalo che serve l’Isola di Lefkada e la città di Preveza in Grecia, e alla volta di Tangeri in Marocco, chiamata anche la città bianca.

Minorca, splendida isola spagnola particolarmente accogliente e misteriosa, vedrà rotte in partenza dall’aeroporto Leonardo Da Vinci e Venezia Marco Polo.

Comiso, affascinante località in provincia di Ragusa, sarà facilmente raggiungibile da Venezia Marco Polo, così come la magnetica Crotone, città antica situata tra le acque del mar Ionio e i boschi dei parchi naturali.

Voli in partenza dallo stesso aeroporto anche per Danzica, città portuale sulla costa baltica della Polonia; Helsinki, moderna città finlandese a misura d’uomo; Katowice, città della Slesia e un vero concentrato di avanguardia ed energia; Madrid, affascinante capitale della Spagna.

Ancora nuove rotte dallo stesso scalo e per Marsiglia, la città più antica di Francia; Norimberga, ricca di musei e monumenti; Odessa, località innamorata della libertà, della cultura e del senso di condivisione; Cork, capitale morale d’Irlanda; Santander, moderna città industriale; Tolosa, che riunisce storia, gastronomia, sport e tecnologia avanzata e Vienna, magica e fiabesca città d’Austria raggiungibile anche dall’aeroporto di Perugia, Lamezia e Rimini.

Da Verona si potrà volare invece verso Porto, vera e propria bomboniera del Nord del Portogallo e a Palma (con voli in partenza anche dallo scalo di Cagliari).

Nuove rotte pure per la spagnola e sempreverde Barcellona e la misteriosa e magnetica Bucarest, in Romania, entrambe in partenza dallo scalo di Perugia, mentre da Catania sarà possibile raggiungere Bruxelles Charleroi e Londra Luton.

Decolleranno voli anche per Varsavia, città della Polonia ricca di storia e fascino, dall’aeroporto di Trapani. Da Milano Bergamo, invece, questa estate si potrà volare su Madeira, una delle isole migliori d’Europa e Newcastle, città affascinante e ricca di cose da fare e da vedere.

Ultima nuova rotta dell’operativo Ryanair per l’estate 2022 è quella per Paphos, città portuale pittoresca e ricca di storia, situata a Cipro. I voli partiranno dall’aeroporto di Pisa.

Non resta, quindi, che cominciare a pensare alla prossima estate e approfittare di questa offerta per viaggiare a prezzi interessantissimi e verso mete davvero meravigliose.

Vi ricordiamo, infine, che la promozione per acquistare voli a partire da soli 29,99 euro scade alla mezzanotte di sabato 27 novembre.