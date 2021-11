Ryanair lancia la Cyber Week: 9 giorni di offerte

9 giorni di offerte galattiche: ecco la nuova proposta di Ryanair che lancia la Cyber Week da lunedì 22 fino a lunedì 29 novembre, il cosiddetto “Cyber Moday” con l’aggiunta di venerdì 3 dicembre.

Anche quest’anno, quindi, in occasione dei due giorni “più caldi” di novembre, il Black Friday (venerdì 26) e, appunto, il Cyber Moday, la compagnia aerea low cost non si lascia sfuggire l’occasione e propone un’elettrizzante iniziativa che porta a scoprire sul sito ufficiale, giorno dopo giorno, offerte imperdibili che verranno rese disponibili man mano in un crescendo di attesa e curiosità per la prossima meta vacanziera.

Ogni giorno a mezzanotte verrà sbloccata una serie di offerte uniche e, per non perderne neanche una, il consiglio è quello di aggiungere un breve promemoria riguardo la Cyber Week al proprio Google Calendar: in questo modo, sarete i primi ad accedere alle entusiasmanti offerte pensate per chi desidera staccare dalla routine quotidiana e concedersi una vacanza rigenerante.

Per fare qualche esempio dei prezzi davvero stracciati proposti dalla compagnia, da Milano Bergamo è possibile volare a Lanzarote a soli 7,99 euro (solo andata), splendida isola delle Canarie famosa per il suo clima sempre caldo, gli emozionanti paesaggi vulcanici, le spiagge da sogno e le acque trasparenti.

Una meta perfetta per chi ama il sole e il mare tutto l’anno, praticare immersioni e vivere escursioni nella natura più selvaggia tra palme, grotte, parchi naturali vegliati da vulcani e immense piantagioni di cactus.

Da Bologna è invece possibile raggiungere Vienna con biglietto di sola andata a 9,99 euro.

La capitale austriaca ha un suo fascino indiscutibile e sa come conquistare i visitatori grazie agli incantevoli palazzi storici, complessi museali, i giardini fioriti, gli eleganti caffè, i locali di tendenza e l’isola del Danubio.

Chiese barocche, residenze aristocratiche, lo sfarzo del periodo imperiale e la bellezza dello stile liberty oggi si uniscono a un’atmosfera moderna e trendy: una meta per tutti i gusti.

Infine, dall’aeroporto di Napoli con 9,99 euro solo andata è possibile scoprire Breslavia, graziosa città polacca sul fiume Eder, conosciuta per la sua Piazza del Mercato dove si affacciano il Municipio gotico con il grande orologio astronomico ed eleganti residenze, e dove spicca una notevole fontana moderna.

È una delle città più belle e antiche della Polonia, nonché una destinazione ideale per vacanze low cost.