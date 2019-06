Dove andare in vacanza in Corsica e le spiagge più belle

editato in: da

Le spiagge cristalline, i paesini arroccati, i borghi storici, i vicoli antichi, la vita dell’isola: le vacanze in Corsica regalano momenti magici e indimenticabili, rivelandosi una meta intelligente e furba per chi desidera scoprire scorci incantevoli e godersi anche un bel po’ di mare.

Vicina all’Italia e alla portata di ogni portafoglio, l’Ile de Beauté saprà incantarvi con i suoi paesaggi e con la tipica filosofia isolana, dove tutto scorre lento e lo stress cittadino diventa un vago e lontano ricordo. Scopriamo insieme dove andare per fare le vacanze in Corsica, in quale parte dell’isola alloggiare, curiosità, prezzi e tutti i consigli per godersi delle meritate vacanze in Corsica.

Vacanze in Corsica: dove andare per spendere meno

Valigia pronta, cappello di paglia alla mano e occhiali da sole: dove è meglio alloggiare per godere al 100% delle proprie vacanze in Corsica? Sì perché questa splendida isola si divide quasi nettamente fra nord e sud, con delle differenze sostanziali che potrebbero indurre qualche dubbio nel futuro viaggiatore. Per quanto riguarda i prezzi, le vacanze in Corsica hanno la fame di essere molto costose e non alla portata di tutti. Questo non è propriamente veritiero, ed è possibile risparmiare proprio optando per un alloggio nella parte nord dell’isola.

I prezzi meno esosi sono giustificati dalla presenza di spiagge decisamente meno curate rispetto alla parte sud dell’isola, ma è anche vero che solo al nord potrete respirare un’atmosfera autentica, selvaggia e incontaminata. Di contro, per chi ama le comodità e non vuole davvero rinunciare a nulla, la Corsica del sud vi regalerà spiagge mozzafiato, stabilimenti all-inclusive, mare paradisiaco e tanto divertimento. Questo, logicamente, un po’ a dispetto delle proprie finanze. A voi la scelta!

Le vacanze in Corsica sul mare: le spiagge più belle

Le vacanze in Corsica sul mare sono un vero e proprio must: le spiagge sono stupende, ma alcune sono decisamente indimenticabili. Tra le 10 migliori spiagge della Corsica vi sono:

Capo Corso;

Rondinara;

Palombaggia;

Ostriconi;

Piantarella;

La Girolata;

Lozari;

Lodo;

Tra Licettu.

Se avete optato per le vacanze in Corsica anche la spiaggia di Santa Giulia, forse la più affascinante di tutte, saprà conquistarvi il cuore. La spiaggia di Santa Giulia appare agli occhi del turista come un vero e proprio paradiso terrestre, simile a quei panorami incredibili che solo la Polinesia sa regalare. A differenza della Polinesia, però, la Corsica è geograficamente molto più raggiungibile, e regala acque cristalline e lunghe lingue di sabbia bianca dove rilassarsi e trascorrere del tempo di qualità.

Le città sul mare più belle della Corsica

Che decidiate di optare per il nord o per il sud dell’isola, vale sicuramente la pena una visita nelle località balneari più belle della Corsica, che sono catalogabili in:

Porto-Vecchio;

Ajaccio;

Saint-Florent;

Calvi;

Bonifacio;

Erbalunga;

Isola Rossa;

Porto Vecchio;

Bastia.

Vediamo le caratteristiche di alcune di queste località, e perché vale la pena soggiornarvi.

Vacanze in Corsica a Bonifacio

Considerata come una delle più belle città della Corsica, Bonifacio si affaccia sul mare con i suoi colori sgargianti e le sue stradine caratteristiche. Un vero e proprio gioiello della Corsica del sud, con spiagge meravigliose e tante attività fra le quali poter scegliere.

Ajaccio

Città che diede i natali a Napoleone Bonaparte e conosciuta storicamente per questo motivo, Ajaccio è una piccola cittadina che presenta un litorale costiero generoso in quanto a sabbia bianca e fine, mare limpido e tanta natura rigogliosa. Tra un bagno e l’altro, potreste trovare interessare passeggiare per la città e scoprire i tanti musei e l’architettura religiosa.

Calvi

Situata nel nord dell’isola, Calvi è la meta prediletta delle famiglie per il suo ritmo tranquillo e i servizi alla portata di mano. La cittadina pullula di ristorantini, taverne e locali caratteristici, e le spiagge sono attrezzate anche per i bambini. Qui il mare rimane basso per molti metri, il che lo rende perfetto per seguire i più piccoli con serenità.

Porto Vecchio

Porto Vecchio è perfetta per chi è più modaiolo ed è alla ricerca di serate divertenti e locali da frequentare dopo cena. Anche la città di Porto Vecchio presenta belle spiagge sabbiose dai fondali bassi, che potrete visitare di giorno per poi scatenarvi di notte in una delle tante discoteche della zona.