Cefalonia candidata come migliore destinazione europea del 2021

editato in: da

Sono in tutto 20 le destinazioni candidate come “Best European Destinations” per il 2021. Una più bella dell’altra e tutte da esplorare da cima a fondo. Ma ce n’è una che si distingue per essere un vero e proprio paradiso terrestre che non dovrebbe mai mancare nella lista dei luoghi da visitare: Cefalonia.

Cefalonia è la più grande delle isole Ionie e un vero e proprio scrigno di tesori naturalistici. Basti pensare alle sue calette paradisiache, alle sue spiagge a perdita d’occhio, al suo mare dai colori affascinanti e alle sue montagne dai profili irresistibili.

Da non perdere c’è certamente una visita alla spiaggia di Myrtos e alla spiaggia di Antisamos. Chi invece predilige la natura più autentica deve obbligatoriamente fare un salto al Lago Melissani, così magnifico da essere persino classificato tra le migliori meraviglie della natura in Grecia.

Straordinari anche Xi Beach e il colorato villaggio di pescatori di Assos, tra i più tradizionali ancora esistenti in Grecia e anche una delle destinazioni più sicure in cui viaggiare nel 2021, oltre che essere ideale per le vacanze in famiglia.

La spiaggia di Xi , invece, è rinomata per l’incredibile colore della sua sabbia. Un arenile di colore rosso-arancio comodo e piacevole come qualsiasi altro tipo di sabbia, rimanendo però molto più originale. Inoltre, questo lido vanta anche la bandiera blu da diversi anni per l’eccezionale qualità delle sue acque .

Ma Cefalonia si rivela un’ottima candidata come migliore destinazione europea del 2021 anche per i buoni vini e il buon cibo. Una meta ideale, quindi, persino per i buongustai. Qui, difatti, si potranno assaporare dei prodotti tradizionali irresistibili, squisiti vini locali, miele dal gusto unico e olio extravergine gustoso. Per i più romantici, invece, Cefalonia è perfetta per godersi una serata a bordo di una tradizionale barca a vela in legno mentre si ammirano i fascinosi tramonti sul mare dell’isola.

Insomma, Cefalonia è un vero e proprio sogno che si avvera che merita di ottenere questo riconoscimento. Anche se, effettivamente, le altre candidate come migliore destinazione europea del 2021 non sono da meno. Tra queste troviamo posti magnifici come la Dordogna in Francia e le Isole Canarie in Spagna. Per l’Italia, invece, in lizza per il riconoscimento ci sono Roma e Firenze, città a dir poco sublimi.