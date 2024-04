Ryanair, l’offerta flash per una vacanza da sogno

Fonte: iStock Malaga, la splendida città spagnola

La primavera è ormai sbocciata: queste belle giornate di sole ci fanno proprio venir voglia di staccare dal lavoro e, zaino in spalla, partire per qualche splendida località europea. Che si tratti di un city break o di un piccolo assaggio della prossima estate, questa è l’occasione giusta per prenotare il prossimo volo. Ryanair ha infatti lanciato la sua offerta flash, un’opportunità imperdibile per trovare biglietti a prezzi bassissimi. Cosa state aspettando?

Ryanair, l’offerta imperdibile

Regalarsi un bel viaggio di primavera è davvero l’ideale per staccare un po’ la mente, visto che le ferie estive sono ancora molto lontane. Certo, sono in pochi a poter usufruire di qualche giorno in più per una vera e propria vacanza, da trascorrere magari in qualche località al caldo per assaporare la bella stagione. Ma ci si può sempre concedere un fine settimana lungo, approfittandone per esplorare qualche splendida capitale europea: i city break sono una delle formule turistiche più diffuse negli ultimi anni, non certo a caso.

E allora, questo è il momento giusto: Ryanair ha lanciato una promozione da cogliere al volo, perché dura solo poche ore. La sua offerta flash è perfetta per chi ha proprio voglia di partire per qualche giorno, scegliendo tra le tante mete disponibili all’interno del network europeo della compagnia aerea low cost. Potrete trovare biglietti a prezzi stracciati, per viaggiare dal 4 aprile al 30 giugno 2024. Ma, come già anticipato, dovrete affrettarvi: gli sconti valgono solo fino alla mezzanotte del 5 aprile 2024, e sono soggetti a disponibilità dei posti.

Dove andare in primavera

Ma quali sono le mete migliori da esplorare in primavera? Se avete voglia di godervi un po’ di caldo, volate a Malaga: con Ryanair potrete partire da Milano Malpensa, trovando biglietti a soli 15,72 euro. La splendida città spagnola, situata lungo le coste dell’Andalusia, è il connubio perfetto tra arte, architettura e bellissime spiagge. Grazie al suo clima mediterraneo, potrete già godervi qualche giorno di sole al mare. Oppure, potrete semplicemente perdervi in un meraviglioso centro storico, visitando luoghi fantastici come la Cattedrale o la famosa Alcazaba, fortezza musulmana.

Chi parte invece dall’aeroporto di Brindisi può scegliere un’altra incantevole città d’arte europea, la vivace Manchester: i biglietti costano solo 19,99 euro. Cosa fare nella perla del Regno Unito? Spazio, ovviamente, ad un bel giro dei suoi monumenti più belli, a partire dalla celebre Town Hall, il municipio realizzato in stile neogotico vittoriano. Gli amanti della musica, inoltre, possono immergersi nella storia e visitare alcuni dei club più conosciuti al mondo, luoghi dove hanno suonato artisti di successo internazionale.

Infine, perché non regalarsi una vacanza più esotica? Da Roma Ciampino si possono trovare biglietti a partire da soli 14,99 euro per volare a Marrakech, una delle più suggestive città del Marocco. Lasciatevi incantare dalle sue atmosfere calde e vivaci, scoprendo cultura e tradizioni molto distanti dalle nostre. Potrete approfittarne per gustare sapori speziati e passeggiare tra le coloratissime bancarelle dei suq, andando alla ricerca di qualche souvenir originale con cui sorprendere i vostri amici. Sarà un viaggio che vi lascerà il cuore colmo di bellezze.