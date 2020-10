Le valli più incantevoli della Valle d’Aosta, vere magie

Una regione non troppo grande ma comunque bellissima è la Valle d'Aosta. Sono moltissime le cose da visitare da queste parti, ma per chi ama la natura le sue valli sono i luoghi ideali in cui rilassarsi. Andiamo insieme a scoprire le valli più belle di questa regione-bomboniera, luoghi da visitare assolutamente.