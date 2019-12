Perché è il momento giusto per fare una vacanza a Gran Canaria

editato in: da

Acque cristalline, splendide spiagge immacolate e tantissime attrazioni tutte da scoprire: Gran Canaria è la meta perfetta per la vostra prossima vacanza, perché in grado di soddisfare davvero ogni esigenza. Che siate una famiglia alla ricerca di strutture ben attrezzate per i più piccoli o una coppia desiderosa di un viaggio romantico, un gruppo di amici pronti al divertimento sfrenato o semplicemente degli esploratori che vogliono vivere un’avventura, l’isola spagnola è il luogo giusto.

Per la sua favorevole posizione – immersa nelle acque dell’oceano Atlantico, a pochi passi dalla costa africana – Gran Canaria gode di un clima magnifico in ogni periodo dell’anno, ed è per questo che viene spesso scelta come destinazione per una vacanza fuori stagione. Volete concedervi un break dal rigido inverno italiano? Il momento migliore per partire è gennaio, e non vi resta molto tempo per organizzarvi.

Passate le feste di Natale, il turismo rallenta un po’ i suoi ritmi e tantissime località diventano accessibili a prezzi ridotti. È questo il caso di Gran Canaria, che diventa una meta low cost. Così come low cost è anche il viaggio che vi permetterà di raggiungere l’arcipelago spagnolo: in questi giorni, Ryanair offre voli di sola andata a partire da 28,99€, per recarsi a Gran Canaria proprio nel mese di gennaio 2020.

Come già accennato, il clima è gradevole anche in questo periodo dell’anno. Le temperature sono tipicamente primaverili, con picchi che superano anche i 20°C, ed è decisamente piacevole concedersi qualche giorno di relax lasciando a casa il piumino. Solo i più coraggiosi avranno il coraggio di regalarsi un tuffo nell’oceano (niente di cui preoccuparsi invece in piscina), ma di cose da fare ce ne sono tantissime. Gran Canaria è rinomata per le sue belle spiagge come Maspalomas e Playa del Inglés, dove tra l’altro c’è una certa movida notturna molto amata dai più giovani.

Più riparata e accogliente è invece la costa sud-occidentale, con Playa di Amadores e il porto di Mogan: quest’ultima zona, in particolare, è così pittoresca che viene chiamata la Venezia delle Canarie. Se oltre alle spiagge volete fare qualcosa di diverso, non potete perdervi una bella visita a Las Palmas, la capitale dell’isola. Passeggiare lungo i suoi quartieri colorati e assaporare i profumi dei suoi mercati è un’esperienza davvero affascinante.

Ma Gran Canaria è speciale, perché pur essendo un’isola presenta un territorio estremamente ricco di diversità. Nel suo entroterra spiccano numerosi villaggi tutti da scoprire, e le montagne sono a pochi chilometri dalle località più turistiche. E per i bambini, c’è il Palmitos Park: un’enorme area naturale dove vivono innumerevoli specie animali e vegetali, e dove i più piccoli potranno divertirsi con gli spettacoli organizzati nel bel mezzo della natura.