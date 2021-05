Le più belle spiagge della Grecia dove andare quest’estate

editato in: da

La FEE (Foundation for Environmental Education), quest’anno ha premiato con la Bandiera Blu ben 4.040 spiagge, 707 porti turistici e persino 78 navi da crociera in tutto il mondo. La Bandiera Blu è il simbolo ecologico internazionale di qualità più riconoscibile e diffuso nel mondo. La condizione necessaria per l’assegnazione della Bandiera Blu a una costa è che la qualità dell’acqua sia considerata “Eccellente”. Nessun altro punteggio di qualità, nemmeno il “Buono”, è accettato dal programma.

L’Italia ha le sue Bandiere Blu, e le ha anche la Grecia. Quest’ultima ha conquistato addirittura il secondo posto tra i 49 Paesi in gara, con 545 spiagge premiate, 16 porti turistici e 6 barche turistiche. Ciò significa che la Grecia possiede il 13,5% delle spiagge mondiali premiate. A guadagnare il primo posto per numero di spiagge dove sventola il vessillo è la Penisola Calcidica, che ne può contare ben 96.

Solo a Sithonia, nella Calcidica, ce ne sono 18 di spiagge meravigliose. A Kassandra addirittura 33. L’isola di Rodi non è da meno, ce ne sono una cinquantina.

E alle Cicladi? Tante le spiagge premiate quest’anno. A Mykonos, per esempio, c’è la Spiaggia di Kalafatis, ad Andros quella di Aneroussa, a Milos le spiagge di Provatas, Kamares e Platis Gialos. A Paros le spiagge di Livadia, Logaras, Chryssi Akti, Pounta e Tserdakia.

Tante spiagge anche alle Sporadi. A Skopelos è stata premiata la spiaggia di Adrina. A Samos quelle di Glykoriza e di Potokaki. A Skiathos ce ne sono tantissime e sono le spiagge di Paraskevi-Platanias, Achladies, Vasilias, Vromolimnos, Kanapitsa, Koukounaries, Maratha, Megali Ammos, Tzaneria e di Troulos.

Per scoprire tutte le spiagge che hanno ottenuto la bandiera Blu nel 2021 guarda il sito della FEE.