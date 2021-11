Le nuove e imperdibili rotte low cost dall’Italia

Wizz Air, la compagnia aerea low cost in più rapida crescita in Europa, ha annunciato il lancio di 13 nuove rotte in partenza da Roma Fiumicino. Tantissime destinazioni da raggiungere a basso costo e in cui lasciarsi affascinare da innumerevoli meraviglie.

Un’espansione importantissima per il vettore, a tal punto da diventare una delle più grandi compagnie aeree dall’aeroporto Leonardo da Vinci (il migliore d’Europa), in base al numero di rotte che opera.

In totale, saranno ben 4,3 milioni di posti all’anno su 57 rotte verso 28 paesi da Roma, e 18,3 milioni di posti su 283 rotte verso 36 paesi dall’Italia in totale.

Ma non solo, lo sviluppo della base della compagnia aerea a Roma Fiumicino creerà oltre 40 nuovi posti di lavoro diretti con il vettore, e sosterrà anche la creazione di 375 nuovi posti di lavoro nell’industria associata. Senza dimenticare che questo nuovo investimento appoggerà ulteriormente la crescita del turismo locale e rafforzerà i legami economici tra l’Italia e gli altri Paesi.

Scopriamo insieme quali saranno le nuove rotte low cost in partenza da Fiumicino di Wizz Air.

Dal giorno 1 giugno del 2022, Wizz Air opererà sulla Roma Fiumicino – Ibiza nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica con voli a partire da 24,99 euro (sola andata), incluse tasse, amministrazione, altre spese non opzionali e un bagaglio a mano (max: 40x30x20cm).

Nella stessa data, e nei medesimi giorni della settimana, decolleranno anche i voli per la paradisiaca Palma di Maiorca, e sempre a partire da 24,99 euro.

Dal 2 giugno, nelle giornate di giovedì e domenica, varcheranno i cieli i voli per Minorca (sempre da soli 24,99 euro). In questa stessa dara verrà inaugurata anche la tratta Roma – Preveza. Di martedì, giovedì e sabato, e sempre dal 2 giungo, partiranno anche i voli per Belgrado con biglietti a soli 19,99 euro, così come quelli per Podgorica e da soli 24,99 euro.

Nuove rotte da Roma Fiumicino anche dal 4 giugno e per destinazioni spettacolari come Rodi e Cefalù, mete che d’estate sono il sogno di molti italiani. I biglietti, già disponibili sul sito o da applicazione, partono da soli 29,99 euro.

Arriviamo poi a settembre dove il 26, con programmazione giornaliera, decolleranno aerei per la capitale della Spagna, Madrid con un costo di soli 24,99 euro. Il lunedì e il venerdì saranno i turni dei voli per Turku, in Finlandia (19,99 euro), Yerevan, capitale dell’Armenia (19,99 euro) e Basilea, meraviglia della Svizzera (24,99 euro).

L’ultima nuova rotta low cost di Wizz Air da Roma Fiumicino spiccherà il volo il 27 settembre per Lione, tratta disponibile nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e con voli da soli 24,99 euro.

I biglietti per tutte le nuove destinazioni annunciate sono già acquistabili sul sito e sull’app della compagnia aerea.