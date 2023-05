Nuove rotte aeree per l’estate (in offerta)

Fonte: 123rf I nuovi voli estivi di Vueling

Vueling ha annunciato le nuove rotte aeree dell’estate 2023. Saranno ben 278 le rotte verso 104 destinazioni in Europa, Nord Africa e in Medioriente.

Solo dall’Italia ce ne saranno 44 verso 24 mete in nove Paesi, due delle quali completamente nuove.

Nuovi voli dall’Italia

Si tratta di voli che partono dall’aeroporti di Firenze diretti a Düsseldorf e a Bari. Ma per l’estate ripartono alcune tratte interrotte durante l’inverno, come quella tra Firenze e Bilbao, in Spagna, con due frequenze settimanali, e tra Bari e Genova verso l’aeroporto di Parigi Orly.

Questi voli vanno ad aggiungersi a tutti quelli già operati da Vueling dall’Italia. La compagnia low cost parte da 16 aeroporti italiani, tra cui quelli di Firenze e di Roma Fiumicino che sono tra i più importanti, oltre a Torino, Venezia, Milano Malpensa, Pisa, Genova, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Lampedusa, Alghero, Olbia e Cagliari.

L’offerta per 24 ore

Sul sito di Vueling c’è un’offerta low cost per chi prenota un volo entro le prossime 24 ore. I biglietti aerei partono da 24,99 euro (a tratta, ovviamente) e consentono di volare tra il 1° luglio e il 31 agosto, tutta l’estate in pratica.

Sono tantissime le rotte che partono dall’Italia, sia per le mete di mare sia per le Capitali europee. Essendo una compagnia spagnola sono tanti gli aeroporti spagnoli collegati con il nostro Paese.

Vale la pena, quindi, scegliere una delle tante località di questo splendido Paese, a partire da Ibiza (c’è un volo super conveniente che parte da Milano Malpensa), Maiorca (volando da Roma Fiumicino), Bilbao (da Firenze).