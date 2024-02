Aeroporto di Malpensa: tutte le novità di quest’anno

Ci sono tante novità in arrivo nel mondo dei viaggi, per chi frequenta l'aeroporto di Malpensa: scopriamo le nuove rotte e i nuovi vettori dello scalo milanese

Fonte: iStock Le novità per l'aeroporto di Milano Malpensa

Considerato uno dei principali (e più trafficati) scali italiani, l’aeroporto di Milano Malpensa ha chiuso il 2023 con oltre 35,2 milioni di passeggeri, in netto aumento rispetto all’anno precedente, segnando così definitivamente la ripresa dei viaggi aerei post-Covid. Ma non è finita: il 2024 si prospetta ricco di sorprese, soprattutto sul fronte della connettività. Scopriamo quali sono le nuove rotte e le nuove compagnie aeree che decolleranno dallo scalo milanese.

Malpensa, tutte le nuove rotte

L’aeroporto di Milano Malpensa si arricchisce di diverse nuove partenze, per ampliare la sua rete in tutto il mondo: ci sono diverse novità sia sul corto che sul lungo raggio, per offrire ai suoi passeggeri un ventaglio sempre più completo di destinazioni. Partiamo dalle low cost, che aggiungeranno alcuni collegamenti a quelli già presenti. È il caso di easyJet, che tornerà a volare verso Tolosa con 2 frequenze settimanali, a partire dal 1° aprile. Sono inoltre in partenza due nuove rotte settimanali su Gran Canaria (dal 31 marzo) e Sitia (dal 29 giugno).

Ryanair sta per attivare nuovi collegamenti verso Atene, Budapest, Parigi Beauvais e Marrakech, mentre Wizz Air amplierà il suo network aggiungendo nuovi voli per Tenerife e Comiso. Anche Sun Express ci porterà una bella novità: dal 29 marzo volerà due volte alla settimana verso Antalya. Per quanto riguarda il lungo raggio, dal 19 marzo Hainan Airlines opererà 2 frequenze verso Chongqing. Neos aggiungerà invece un volo per Almaty dal 5 aprile, passando così a 3 frequenze settimanali, mentre Cathay Pacific ha già inaugurato il nuovo collegamento verso Hong Kong, arrivando a 4 partenze settimanali.

Le nuove compagnie aeree in partenza

Sono poi diverse le compagnie aeree che arriveranno per la prima volta presso l’aeroporto di Malpensa, con tante novità interessanti. La prima riguarda Bulgaria Air, che dal 1° marzo effettuerà 2 voli settimanali verso Sofia (che dal 31 marzo entrerà a far parte dell’area Schengen, rendendo così molto più facile viaggiare). È invece Turkmenistan Airlines a lanciare il collegamento con Ashgabat, una nuova destinazione per lo scalo milanese: dal 6 marzo partirà con un volo settimanale, al quale si aggiungerà una seconda partenza dal 10 aprile.

Tra le novità molto attese c’è poi il collegamento che, a partire dal 4 aprile, permetterà di raggiungere l’aeroporto di Parigi Orly: saranno ben 6 frequenze settimanali operate da Transavia, che andranno ad aggiungersi alle numerose altre rotte già operative da Milano Malpensa verso la capitale francese. In arrivo anche il vettore Azores Airlines, che dal 5 giugno servirà Ponte Delgada sulle isole Azzorre con due voli settimanali – i quali proseguiranno poi verso Boston, per aggiungere così una nuova rotta in direzione degli Stati Uniti.

Sta per tornare la Thai Airways, che questa volta – a partire dal mese di luglio – consentirà ai suoi passeggeri di raggiungere Bangkok con un volo giornaliero. Infine, dal 3 luglio sarà possibile salire a bordo di BeOnd, la nuova compagnia aerea maldiviana fondata alla fine del 2022: il vettore introdurrà un collegamento diretto con le Maldive, portando due voli settimanali che faranno rotta verso la capitale Malé. Grazie a tutte queste novità, l’aeroporto di Milano Malpensa vedrà il suo network raggiungere la cifra da record di ben 176 destinazioni in 77 Paesi diversi, con voli operati da 77 compagnie aeree.