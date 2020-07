Palma di Maiorca, la meta ideale per un viaggio di fine agosto 2020

editato in: da

Le meravigliose Isole Baleari sono da sempre una meta ambitissima da tutto il mondo. Tra queste c’è la splendida Palma di Maiorca, un’autentica oasi di pace, baciata dal sole mediterraneo. Una destinazione ideale durante tutto l’anno, ma che nei fatti potrebbe rivelarsi ancor più adeguata a fine agosto 2020.

Infatti, sono molte le compagnie low cost che offrono voli scontati in partenza dall’Italia. Per esempio, c’è la spagnola Vueling, che lancia una sconto del 20% per volare su questo splendido lembo di terra a partire dal giorno 3 agosto 2020. Ma anche Volotea ha dato il via a delle offerte a riguardo. Fino al 10 luglio 2020, infatti, sarà possibile acquistare i biglietti per raggiungere questa perla delle Baleari a partire da soli 9,00 euro.

Le cose da vedere a Palma di Maiorca sono tantissime, non a caso è una zona allegra e radiosa. Potreste iniziare questo viaggio dal suo capoluogo, località in cui lasciarvi cullare dalla bellezza della sua magnifica Cattedrale in stile Gotico e risalente al XIV secolo.

Oppure, potreste dedicarvi alle numerose spiagge paradisiache. Infatti, Palma di Maiorca conta circa 300 arenili e tutti con un fascino davvero unico. A nord dell’isola è possibile rilassarsi in distese prevalentemente sabbiose e rocciose e con acqua cristallina. A est, invece, potreste regalarvi un soggiorno all’insegna di spiagge di sabbia bianca con acque turchesi e che possono essere raggiunte a piedi attraversando foreste, oppure camminando lungo le rocce.

Ma non solo, Maiorca è in grado di offrire anche spettacoli naturali di rara bellezza: le diverse grotte che popolano l’isola. Splendide opere di Madre Natura che custodiscono formazioni calcaree di stalattiti e stalagmiti, regalando allo stesso tempo un’atmosfera surreale, sospesa tra sogno e realtà.

Infine, perché non lasciarvi andare tra i meravigliosi parchi naturali di Palma di Maiorca? I più belli in assoluto sono l’arcipelago di Cabrera, con un fondale marino tra i migliori del Mediterraneo; la Riserva di Albufera, formata da lagune e canali naturali e artificiali; e la Riserva di Mondragò, con spiagge, dune e depositi marini di tipo corallino.

Insomma, Palma di Maiorca è davvero un’isola dalle mille sorprese e in cui trascorrere vacanze tutto l’anno. Ma in particolare è fantastico passarcele a fine agosto di questo 2020, grazie alle diverse compagnie aeree che offrono voli a basso costo.