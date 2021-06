Motorhome: cos’è e perché è la prossima tendenza per i viaggi

editato in: da

10 mete italiane ideali per chi viaggia in camper

Voglia di viaggiare? Sì, ma in sicurezza: il motorhome sembra essere una delle prossime tendenze per le vacanze, la scelta ideale per scoprire mille bellezze anche a poca distanza da casa, senza dover rinunciare ai propri confort. Ma di cosa si tratta? Ecco i vantaggi e il motivo per cui tutti vogliono concedersi questa esperienza.

Quando parliamo di motorhome, il pensiero va subito ad una vacanza in camper: libertà di spostarsi dove si vuole in ogni momento della giornata, per poi fermarsi quando si è trovato il luogo giusto per riposare. In realtà, il motorhome è un particolare veicolo che differisce dagli altri autocaravan per il suo design e per il marcato ampliamento degli spazi, dovuto alla presenza di una cabina di guida che va ad intersecarsi perfettamente con la cellula abitativa, dando vita ad un corpo unico.

I motorhome sono i tipi di camper più lussuosi: ridisegnati per avere il confort sempre a portata di mano, è proprio come essere a casa. Più grandi e dotati di tutti i servizi, usufruiscono dello spazio nella maniera ottimale così da sfruttare ogni centimetro disponibile – incluso, per l’appunto, quello della cabina di guida. Oltre ad essere innovativo nel design dei suoi ambienti, è il mezzo di trasporto ideale per una vacanza se non si vuole rinunciare ad alcuna comodità.

Ma i vantaggi non si concentrano certo solo al momento della sosta: anche durante la marcia, il motorhome è un tripudio di lusso che permette di vivere esperienze magnifiche. Grazie alla sua vetrata panoramica, solitamente molto più ampia rispetto a quella degli altri autocaravan, è possibile ammirare il panorama in ogni istante del viaggio, offrendo una visuale ottima anche ai passeggeri che si trovano nella cellula abitativa.

Perché il motorhome sarà una delle prossime tendenze? Proprio come camper e caravan, sono stati presi d’assalto dai vacanzieri che vogliono concedersi un viaggio on the road: i siti di noleggio hanno incrementato il loro volume d’affari, con prenotazioni per tutta l’estate e anche oltre. E il motivo è da ricercare nel desiderio di sicurezza a cui i turisti non vogliono rinunciare, dopo un anno e mezzo di pandemia che ha messo in crisi anche il nostro Paese.

La scorsa estate, abbiamo dovuto attendere sino all’ultimo momento per poter capire se sarebbe stato possibile andare in vacanza, e molti hanno rinunciato proprio per questo motivo – oltre che per il timore del Coronavirus, naturalmente. Ma quest’anno, con il vaccino e il numero dei casi di Covid in continuo calo, è possibile tornare a pensare ad un bel viaggio. Il motorhome permette di unire l’utile al dilettevole: si può dire addio ad ogni preoccupazione, e viaggiare comodamente proprio come fossimo a casa, in tutta sicurezza.

Avere a disposizione un ambiente in cui non vi è contatto con altre persone permette di rispettare il distanziamento sociale, e l’opportunità di avere con sé le proprie cose dona una maggior sicurezza. Inoltre, l’Italia è la meta ideale per un viaggio on the road: non c’è bisogno di prenotare, ogni spazio è perfetto per fermarsi e godere della bellezza dei nostri paesaggi incantevoli – purché si faccia attenzione alle aree in cui è vietato campeggiare.