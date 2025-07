Spiagge per nudisti Malta, le baie più belle dove vivere una vacanza naturista

Malta accoglie gli amanti del turismo naturista con angoli nascosti e calette da sogno. Ecco le spiagge per nudisti di Malta dove godersi il sole e il mare in totale armonia con la natura

iStock Gnejna Bay, la spiaggia per nudisti di Malta

Chi cerca una vacanza naturalista, a contatto con la natura e dicendo addio al segno del costume per le abbronzature a metà dovrà sicuramente prende in considerazione le spiagge per nudisti a Malta. Sono tanti gli angoli di paradiso tra Gozo e altre zone dell’incantevole isola a due passi dal confine italiano: qui il nudismo è praticato da molte persone che ne apprezzano la spontaneità. Ma quali sono le baie più belle e sicure da scegliere?

Golden Bay

Golden Bay è una delle baie più affascinanti dell’isola di Malta, amata sia dai turisti tradizionali che dai naturisti. La spiaggia principale è family friendly e frequentata da chi indossa bikini e costumi da bagno ma semplicemente percorrendo qualche sentiero roccioso si raggiunge la scogliera dove tra piccole calette isolate il nudismo è tollerato, soprattutto nelle ore non di punta. Ricorda che esistono regole per spiagge nudisti e dovrai applicarle anche se ti trovi fuori dall’Italia.

Għajn Tuffieħa

Appena a sud di Golden Bay, c’è un’altra gemma nascosta: Għajn Tuffieħa Bay. Meno affollata, più selvaggia e decisamente più intima, è spesso la prima scelta dei nudisti che visitano Malta. La sua posizione più isolata e la difficoltà nell’accesso la rendono perfetta per chi cerca tranquillità e uno spazio libero da occhi indiscreti.

La spiaggia principale non è nudista, ma addentrandosi tra le colline sabbiose e i sentieri laterali, si raggiungono delle zone in cui il naturismo è accettato e spesso praticato, soprattutto da turisti del Nord Europa. Per accedervi si scende una lunga scalinata e si attraversa un paesaggio mozzafiato, dove le sfumature della sabbia incontrano il blu intenso del mare. Lo scenario è da cartolina, ma con il vantaggio di poterlo vivere completamente al naturale.

iStock

l-Blata

Per chi ama le atmosfere selvagge e rocciose, Il-Blata, conosciuta anche come Blata tal-Melh, è una tappa obbligata. Situata lungo la costa settentrionale di Malta, è una zona poco conosciuta dai turisti comuni ma piuttosto amata dai naturisti locali e internazionali che cercano un angolo completamente fuori dalle rotte del turismo classico.

L’accesso non è dei più semplici: si arriva a piedi, lungo un sentiero sterrato che richiede scarpe comode e un po’ di spirito d’avventura. Ma lo sforzo viene ampiamente ripagato con una vista mozzafiato e un’atmosfera di assoluta pace. Non ci sono servizi, bar o strutture: qui la natura comanda. Questo fa di Il-Blata il posto perfetto per chi vuole staccare completamente e abbracciare la nudità in modo autentico.

Gnejna Bay

Nascosta dietro le colline del villaggio di Mgarr, Gnejna Bay è un’altra spiaggia semi-segreta perfetta per i naturisti in cerca di privacy. Meno famosa delle sue vicine Golden e Tuffieha, Gnejna è un mix affascinante di sabbia dorata e formazioni rocciose. La parte destra della baia, più nascosta, è spesso scelta dai nudisti per la sua riservatezza.

Qui, le acque calme sono ideali per chi ama il kayak o lo snorkeling, e il contesto naturale invita alla riflessione, alla lettura o a un semplice bagno di sole senza costumi. Anche in questo caso, non troverai ombra naturale: porta con te un ombrellone e tutto il necessario per la giornata.

Slugs Bay

Piccola, appartata e difficile da raggiungere: Slugs Bay, nella regione di Mellieha, è una delle baie più intime e remote di Malta. Si arriva solo attraverso un sentiero poco battuto, ed è proprio questa difficoltà di accesso che garantisce una privacy quasi totale. La baia è stretta tra scogliere e vegetazione, creando un angolo nascosto ideale per i naturisti più discreti.

La sua acqua trasparente è perfetta per nuotare e per esplorare i fondali con maschera e boccaglio. Non ci sono servizi, quindi vieni ben preparato, con acqua, cibo e magari una copertura per il sole. Se ami la sensazione di essere completamente immerso nella natura, Slugs Bay è il posto per te.

Ghajn Barrani

L’isola di Gozo regala grandi soddisfazioni a chi cerca spiagge per nudisti a Malta. Tra le più belle? Ghain Barrani che è tra le più isolate per la sua posizione tra Ramla Bay e Marsalforn. La si raggiunge solo a piedi, dopo un sentiero impervio e impegnativo tra gli alberi. La fatica viene ricompensata dal paesaggio quasi mistico che mixa pietra, acqua, sabbia e tanta vegetazione. Incredibilmente tranquilla, non è quasi mai affollata neppure in alta stagione. Viene scelta da chi ama il contatto con la natura e cerca un luogo per rilassarsi, connettersi con l’ambiente e meditare.

Fort Chambray

Senza spostarsi troppo dalla fortificazione di Fort Chambray a Gozo si trova una spiaggia per nudisti unica nel suo genere. Non una vera e propria baia ma più una scogliera con calette che garantiscono privacy, silenzio e incantano con una bellezza rara. A conquistare tutti è il contrasto tra le mura e il mare limpido che crea un’atmosfera che fonde passato e presente.

Il-Gebla tal-Halfa

Segreta e suggestiva: la spiaggia di Gozo di Il-Gebla tal-Halfa è una baia rocciosa non lontana dal villaggio di Qala. Poco frequentata, attira esploratori e naturisti garantendo privacy e spazzi appartati in cui rilassarsi e godere il mare con discrezione.

Ramla Bay

Famosa per la sua sabbia rosso-oro, Ramla Bay è una delle spiagge più visitate di Gozo, ma offre anche zone più nascoste dove il nudismo può essere praticato in modo discreto. La parte centrale della spiaggia è affollata durante l’alta stagione, ma addentrandosi verso i lati estremi si trovano piccoli angoli meno frequentati. In più, la baia è circondata da sentieri e colline facilmente esplorabili, da cui si può raggiungere la grotta di Calypso o i templi di Ggantija. Se cerchi un mix tra cultura, natura e relax, questa è una delle destinazioni ideali dell’intero arcipelago.

iStock

Xatt l-Ahmar & Zriezaq

Per gli amanti dell’avventura e dell’isolamento, segnaliamo Xatt l-Ahmar e Zriezaq, due spiagge lungo la costa sud-orientale di Gozo, accessibili solo attraverso percorsi poco battuti. Proprio per questo, sono tra le mete più ambite dai naturisti esperti che desiderano una connessione totale con l’ambiente. Immersi tra scogliere e vegetazione, questi luoghi sembrano fuori dal tempo. I fondali sono ideali per immersioni e snorkeling, e la totale assenza di turisti rende ogni visita un’esperienza unica. Porta con te una mappa o usa un’app di trekking: non c’è segnaletica, ma la ricompensa è impagabile.