È il momento migliore per una vacanza a New York City

Si chiama NYC Winter Outing ed è un programma che comprende alcune promozioni offerte dalla città di New York per invogliare i turisti a visitarla non appena le feste sono finite e la folla dei visitatori è già ripartita.

Sono tre le iniziative che si svolgono in contemporanea, dal 21 gennaio al 9 febbraio 2020. La prima è la NYC Broadway Week che mette a disposizione di chi desidera assistere a uno dei tantissimi e famosissimi musical di Broadway due biglietti al prezzo di uno. Tra questi c’è il nuovissimo “Frozen” e i famosi “Chicago” o “West Side Story”.

La seconda è la NYC Restaurant Week, che prevede menu a prezzi fissi a pranzo e a cena in oltre 400 ristoranti nei cinque distretti della città. La promozione è valida dal lunedì al venerdì e qualcuno la estende anche al weekend. Tra gli indirizzi che aderiscono ci sono persino il famosissimo Cipriani e il Tao Uptown, uno dei locali più cool di Manhattan.

Infine, la terza è la NYC Must-See Week, che consente di visitare le numerose attrazioni di New York pagando un solo biglietto su due. Musei, spettacoli, tour: circa 70 attività che si possono fare risparmiando parecchio. E si sa, New York non è una città che definiremmo conveniente. Tra queste ci sono anche il nuovo Empire State Building Observatory, il 9/11 Tribute Museum e molti altri luoghi imperdibili.

Alle offerte proposte dalla città si aggiungono quelle delle compagnie aeree. Come Air Italy (voli a partire da 326 euro), Alitalia (da 308 euro), Emirates (da 339 euro), Delta (da 319 euro) e le altre che hanno lanciato campagne con biglietti aerei a prezzi bassissimi per chi ha la possibilità di partire anche subito.

In più. Essendo un periodo di bassa stagione, anche molti hotel di New York hanno in atto promozioni molto interessanti. Si può scegliere di stare a Lower Manhattan, a due passi dal World Trade Center, come Four Points by Sheraton New York Downtown, oppure nei pressi del nuovo e iconico quartiere di Hudson Yards, al Four Points Midtown West.

Non è la prima volta che a New York si svolgono questi eventi promozionali, ma è il primo anno in cui vengono organizzati contemporaneamente. New York è in “saldo”, insomma. È il momento giusto per andarci e per trascorrere una vacanza alla grande spendendo molto meno di qualunque altro periodo dell’anno. Tanto più che ci sono meno turisti e che i negozi hanno iniziato i saldi. Anche i souvenir costeranno meno del solito.