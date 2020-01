Alitalia, con gli Smile Days si viaggia in Italia e in Europa a prezzo scontato

editato in: da

Siete già stanchi per il difficile rientro al lavoro dopo le feste di Natale, e la vostra mente vola veloce alle prossime vacanze? Nessuna paura, è proprio questo il momento migliore per organizzare un bel viaggio, così da rendere più sopportabili i prossimi mesi che ci separano dalle ferie estive. D’altronde, ci sono delle offerte che potrebbero fare proprio al caso vostro.

Alitalia torna infatti con gli Smile Days, le sue giornate promozionali durante le quali è possibile prenotare voli – interni e internazionali – a prezzi scontati. Se acquistate il vostro biglietto in Economy entro il 22 gennaio 2020, avrete la possibilità di viaggiare in Italia a partire da 35 euro e in Europa a partire da 39 euro (bagaglio incluso). L’offerta è disponibile per i voli in partenza nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 12 luglio 2020. Ma i posti sono limitati, quindi dovrete affrettarvi!

Avete trascorso il Natale con la vostra famiglia, ma sentite già la nostalgia di casa? Ecco l’occasione che aspettavate per prenotare un weekend nella vostra terra natia. Con Alitalia potete volare ad esempio da Milano a Palermo o da Roma a Verona a partire da 39 euro. Se invece volete concedervi una vacanza alla scoperta delle più belle capitali europee, non avete che l’imbarazzo della scelta. Da Roma potete raggiungere la splendida Ginevra a partire da appena 40 euro. L’affascinante città svizzera, affacciata sull’omonimo lago e circondata dalle montagne, offre dei panorami da cartolina ed è senza dubbio la meta perfetta per un break romantico.

Per l’estate, invece, non lasciatevi sfuggire la pittoresca Malaga: spiagge splendide e acque cristalline, interessanti musei da visitare e un po’ di movida notturna. Da Roma, potete raggiungere la città spagnola a partire da 49 euro. Se invece il 2020 è per voi l’anno delle grandi vacanze, avrete un’ampia scelta tra le mete esotiche collegate da Alitalia. Gli Smile Days riguardano anche alcune delle destinazioni più gettonate in tutto il mondo. Potete volare in Sudafrica e in India a partire da 419 euro (volo andata e ritorno, bagaglio incluso).

E, alle stesse condizioni, potete scegliere il Giappone a partire da 469 euro. Come ricordato prima, l’offerta è valida solo per le prenotazioni effettuate entro il 22 gennaio 2020, e il numero di posti è limitato. Sul sito ufficiale troverete tutte le informazioni, a voi non resta che iniziare a preparare le valigie.