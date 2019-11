“Friends”, a New York tutte le location della serie Tv

Abbiamo riso e scherzato, ci siamo divertiti e anche commossi, con loro abbiamo trascorso tante ore felici: stiamo parlando dei protagonisti di, iconica sitcom degli anni '90 che ha avuto un travolgente successo in ogni angolo del mondo. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrov, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt Le Blacn hanno interpretato per ben dieci anni Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler e Joey, tenendo compagnia a un'intera generazione con le loro avventure tragicomiche. Perperché, allora, non visitare le location in cui Friends è stata girata? A partire naturalmente da New York , "sede" di quasi tutte le esperienze dei nostri beniamini.