Offerte low cost Air Italy per volare tutto l’anno

editato in: da

La compagnia aerea Air Italy ha lanciato una promozione con biglietti aerei scontati del 25%. Si deve prenotare entro il 20 gennaio e si può volare fino al 24 ottobre.

Air Italy vola in Italia ma anche in alcuni dei Paesi più gettonati dagli italiani per le loro vacanze. Stati Uniti, Canada e Oceano Indiano, per esempio.

Tra le ultime rotte avviate dalla compagnia, infatti, ci sono le Maldive. Una volta giunti a Malé, ci sono centinaia di isole tra cui scegliere di trascorrere qualche giorno nel più totale relax. Che sia in un resort di lusso o in un tradizionale e più autentico lodge, il mare meraviglioso, i fondali ineguagliabili e le spiagge di sabbia finissima accomuna un po’ tutti gli atolli maldiviani.

Se siete amanti del caldo potete volare anche in Kenya (Mombasa) o a Zanzibar, in Tanzania, una delle mete, quest’ultima, più richieste del momento (al primo posto tra le mete più cercate dagli italiani secondo Google Trends 2019). Del resto, Zanzibar è un vero e proprio paradiso dalle mille sfaccettature. C’è un mare da favola, spiagge lunghe e bianchissime, c’è il profumo delle spezie e ci sono i sorrisi dolcissimi della gente del posto.

La compagnia vola anche su diverse destinazioni negli Usa: Los Angeles, San Francisco, Miami e New York. Scegliete una delle due coste, scoprite una nuova città oppure approfittate dell’offerta per tornare a visitarne una dove siete già stati. Potete spaziare dai grattacieli della Grande Mela dove ogni giorno accade qualcosa di nuovo alle spiagge caraibiche incorniciate dagli edifici color pastello di South Beach, oppure prenotare un biglietto per la Notte degli Oscar o visitare le più famose start-up americane. A voi la scelta.

Se non siete mai stati in Canada, Air Italy vola anche a Toronto, una delle città più vivaci del Paese. Potrebbe essere il punto di partenza delle vostre ferie estive. Da qui si raggiungono le cascate del Niagara ma anche la zona dei Grandi Laghi e le altre bellissime città canadesi, così diverse tra loro.

Nel caso non trovaste nessuna ispirazione in queste mete raggiungibili con voli diretti dall’Italia, con le compagnie partner di Air Italy, Alaska Airlines e Hawaiian Airlines, dal 29 marzo al 24 ottobre 2020, si potrà approfittare della promozione per volare ad Anchorage, Honolulu, Hawaii, Las Vegas, Portland, Seattle, Salt Lake City e in molte altre destinazioni.