Rodi offre vacanze gratis a chi è stato evacuato lo scorso anno

A causa degli incendi avvenuti a Rodi lo scorso luglio, è ora possibile fare vacanze gratis in quest'isola da sogno grazie al Rodos Pass: come funziona

Fonte: iStock Veduta della magnifica Rodi

Abbiamo ancora tutti negli occhi le terribili immagini degli incendi che sono avvenuti nella bellissima isola di Rodi, in Grecia, nel luglio dello scorso anno. Un disastro vero e proprio e che ha costretto le autorità a evacuare i turisti presenti su quello che tutti conosciamo come un vero e proprio angolo di paradiso. Il Ministero del Turismo greco ha annunciato però una grandissima novità: è stato approvato un provvedimento grazie a cui, coloro che lo scorso anno si sono ritrovati in questa situazione, possono fare una vacanza gratis sull’isola. Il suo nome è Rodos Pass e ora scopriremo insieme come funziona.

Rodos Pass: per fare vacanze gratis a Rodi

Il Ministero del Turismo della Grecia ha messo a disposizione, esclusivamente per coloro che sono stati evacuati a seguito degli incendi avvenuti sull’isola di Rodi nel luglio del 2023, venticinquemila voucher elettronici per poter fare una vacanza gratis in questo angolo di mondo in cui, tantissimi anni fa, svettava nei cieli la celebre statua in bronzo del Colosso, considerata una delle sette meraviglie del mondo.

Si chiama Rodos Pass e si tratta di un provvedimento – dal valore totale di 4 milioni di euro – che prevede che verranno distribuiti ai turisti dei voucher per viaggiare gratis da queste parti, ma a due particolare condizioni:

può essere usato solo in bassa stagione;

è indirizzato esclusivamente a chi alloggiava in hotel e non in Airbnb.

Se lo scorso anno eravate in vacanza a Rodi ma siete stati evacuati dall’isola, è quindi vostro diritto poter ottenere un voucher del valore di 300 euro, per un soggiorno in camera doppia in un hotel a tre stelle, e di 500 euro in uno a cinque stelle. Le date disponibili per le vacanze sono fino al 31 maggio o in autunno, tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

È possibile fare domanda già dal dal 10 aprile e il Rodos Pass è rivolto ai cittadini di tutte le nazionalità che hanno soggiornato negli alberghi evacuati durante gli incendi boschivi a Rodi nel luglio 2023. Basta cercare online la piattaforma Rodos Week, creata dal Ministero, e fare domanda per ottenere un bonus per sette giorni (e sei notti) consecutivi in un hotel della stessa categoria e in una tipologia di camera equivalente a quella in cui si alloggiava durante i terribili fatti del luglio scorso.

Perché scegliere per le vacanze questa isola greca

Uno dei motivi per cui vale la pena scegliere Rodi per le proprie vacanze è che è una delle più facili da raggiungere dal nostro Paese: è dotata di un aeroporto internazionale servito da numerosi voli low cost (e non) da/per l’Italia. Ma di certo non è solo questo il motivo.

Quest’isola greca, infatti, è un concentrato di meraviglie storiche e naturali, e dove è possibile vivere al massimo il vero spirito e la profonda cultura ellenica.

Parliamo quindi di un piccolo paradiso che galleggia tra le limpide acque del Mar Egeo e che riesce ad essere affascinante durante tutto l’anno. Anzi, probabilmente in bassa stagione lo è persino di più, perché il clima è ancora estivo ma i turisti sono meno.

Insomma, tra siti archeologici, spiagge bellissime, villaggi da sogno e tradizioni locali interessanti, Rodi è una meta da non perdere per nessuna ragione al mondo.