A New York, sui luoghi della serie Tv “The Marvelous Mrs. Maisel”

editato in: da

New York è un set a cielo aperto. Partono i tour sui luoghi di “The Marvelous Mrs. Maisel” (“La fantastica signora Maisel”), la serie Tv di grande successo di Amazon Prime, creata da Amy Sherman-Palladino – la stessa di “Una mamma per amica” – vincitrice dell’Emmy Award e del Golden Globe nel 2018, giunta alla terza stagione, in uscita in Italia il 7 Febbraio del 2020.

Il tour si svolge in tutta Manhattan e tocca alcune delle location storiche più rappresentative di New York City viste sul piccolo schermo.

Dall’Upper East Side, dove la protagonista Miriam “Midge” Maisel (l’attrice Rachel Brosnahan) vive col marito Joel (l’attore Michael Zegan) e i loro due bambini fino al West Village dove scopre di essere una talentuosa attrice.

La visita parte dal famoso store B. Altman sulla Fifth Avenue dove Midge lavora nella prima stagione della serie. Altri luoghi celebri includono il mitico Gaslight Café, dove Midge si esibisce e dove conosce la sua manager, Susie Myerson (l’attrice Alex Borstein), The National Arts Club, dove Joel la presenta ai genitori, l’Old Town Bar, il Café Reggio e The Village Vanguard, ma anche il parco dove la protagonista si unisce a una protesta e il macellaio kosher di Greenwich Village dove è solita fare la spesa insieme all’eccentrica mamma Abe (l’attrice Marin Hinkle).

Si conclude sulla Eighth Avenue nel locale La Bonbonniere (”The City Spoon”) dove Midge ricorda la sera del suo matrimonio e il ballo, mostrato nella seconda stagione, in occasione del fidanzamento.

Non solo si visitano i luoghi iconici della serie, ma si è completamente immersi nel mondo di Mrs Maisel. Il tour, infatti, viene guidato da attrici professioniste che personificano Midge e il suo look Anni ’50.

Il tour in giro per la città si tiene tre volte alla settimana (lunedì, giovedì e sabato) a mezzogiorno e dura due ore e mezza, in parte a bordo di un bus e in parte a piedi. Il biglietto costa 52 dollari (circa 46 euro) e deve essere prenotato online sul sito di On Location Tours, la più grande organizzazione della città che da vent’anni ripercorre i set del cinema e della Tv nella Grande Mela, da “Sex and the City” ai “Sopranos”, da “Harry ti presento Sally” a “Gossip Girl”.