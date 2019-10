New York: 10 cose da fare ad Hudson Yards

Lungo le rive dell’, è sorto un nuovo quartiere,, che, in pochi mesi, è diventato il cuore di New York City . Prima dello sviluppo di quella che era una zona industriale - West Side Yard – era chiamata semplicemente Midtown West. Ma oggi, con i suoi nuovi grattacieli di vetro e acciaio, l’iconico, una struttura fatta di scale e di balconate panoramiche, e l’innovativo, una sorta di teatro con copertura semovibile e l’estensione della High Line , il parco cittadino soprelevato di Manhattan, lo skyline di questa zona è completamente cambiato. E non è ancora finito. Nuovi progetti stanno per essere ultimati, dall’estensione della fiera che occupa i docks all’apertura dell’, l’observation deck all’aperto più alto della città, da cui si godrà di una vista impareggiabile su tutta New York City