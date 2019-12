Le migliori escursioni di un giorno partendo da New York

editato in: da

New York è la città che non dorme mai. Basta mettere piede in centro e scoprire che ad ogni ora del giorno e della notte la vita continua con i suoi rumori, le luci e le esperienze da fare.

Nella Grande Mela ognuno di noi riesce a trovare qualcosa che lo colpisca, lo faccia divertire e innamorare: dalle luci di Times Square, ai negozi sulla 5th Avenue fino ai musical messi in scena a Broadway. New York, però, può essere anche la base di partenza per esplorare le città più grandi e storiche della costa Est degli Stati Uniti.

Escursioni di un giorno a New York: perché sono la scelta migliore?

La Big Apple è perfettamente collegata con tutte le altre grandi città statunitensi, facilmente raggiungibili in treno o autobus. L’importante è prenotare con anticipo, in modo da conoscere alla perfezione l’itinerario e non perdere tempo inutile. Ad esempio, ci si può affidare a Hellotickets, società specializzata nell’organizzazione di esperienze turistiche nel mondo, che propone tante escursioni con partenza da New York.

Escursione a Washington DC

Washington è una delle destinazioni perfette per una gita di un giorno fuori New York. La capitale degli Stati Uniti dista 400 km dalla Grande Mela e può essere visitata in un solo giorno. Il tour parte dal cimitero di Arlington, dove si ferma alla tomba di JFK e arriva a Washington DC per vedere il Campidoglio, il Senato e la Casa Bianca, fino al Lincoln Memorial, il Vietnam Memorial e il Korean Memorial.

La gita giornaliera a Washington DC è un’occasione d’oro per conoscere da vicino la storia degli Stati Uniti. Ti consigliamo di portare con te la macchina fotografica: ci saranno diverse soste per immoralare i più importanti monumenti.

Perfetta per chi vuole vivere la storia americana.

Escursione a Boston

Boston è un importante polo storico-culturale, che dista 360 km da New York. La gita permette di scoprire le attrattive del luogo: dallo Stadio del Fenway Park, al Campus della Harvard University. Non manca un city tour alla scoperta del Copley Square e altri spazi.

Prenota la gita giornaliera a Boston e non dimenticare di informarti sulla storia di questa città prima del viaggio.

Boston è una delle città più longeve degli Stati Uniti, nonchè teatro dei principali eventi storici della Rivoluzione Americana. È una meta perfetta per chi desidera conoscere il lato più antico e affascinante del Paese, perchè questa città conserva l’eredità storica degli Stati Uniti. È perfetta per chi ama il fascino delle città europee, piene di vita ma meno caotiche. È anche una città verde – ricca di parchi e piazze – e si affaccia sul mare, quindi è davvero pittoresca: un piccolo gioiello ricco di sfumature tutte da scoprire.

Gita alle cascate del Niagara

Quando hai pensato ad un viaggio a New York non avevi considerato una visita alle cascate del Niagara eppure… si possono raggiungere in poche ore! Perchè non approfittarne? Ammirerai la loro bellezza a bordo della crociera di Maid of the Mist o da altri punti panoramici. Porta con te un impermeabile e degli abiti comodi.

Le Cascate del Niagara sono una delle mete più ambite, uno dei simboli naturalistici dell’America del Nord. Raggiungono un’altezza di 52 metri, ma ciò che colpisce è l’impatto della loro magnificenza: le tre cascate si tuffano con impeto nel fiume dando vita ad una nuvola d’acqua che avvolge il panorama e regala uno degli spettacoli più belli a cui assistere almeno una volta nella vita. Senza contare che i giochi d’acqua producono arcobaleni colorati che rendono questo luogo ancora più magico. I punti panoramici da cui ammirare le cascate sono diversi: non accontentarti di un’unica prospettiva ma cerca di guardarle da ogni punto di vista, ogni volta riuscirai a notare un nuovo, meraviglioso dettaglio.

Gita a Philadelphia

Romantica, tradizionale, un po’ fuori dal mondo: Philadelphia è così. Il viaggio per Philadelphia dura meno di due ore, mentre il tour include una visita ai punti nevralgici della città, fino ad arrivare alla contea di Lancaster, dove potrai fare un giro in calesse e conoscere da vicino la comunità Amish. Il consiglio è di abbandonare le tue certezze per conoscere usanze e abitudini diverse dalle tue: un tour di un giorno nella città dell’amore fraterno vi regalerà molte più emozioni di quante possiate pensare.

Perfetta per chi cerca qualcosa di diverso.

Escursione a Woodbury Commons Premium Outlets

Se drizzi le orecchie ogni volta che senti la parola “shopping” questa è l’esperienza ideale per te. Woodbury Commons Premium Outlets è il quartier generale dei negozi low-cost. Il tour di sei ore ti accompagnerà all’interno del centro commerciale. Il consiglio è quello di impostare un budget di spesa per non rischiare di dare fondo a tutti i tuoi risparmi.Hai tutte le carte in regola per vivere il tuo viaggio scoprendo non solo l’anima di New York ma anche le più belle attrattive che la circondano.

Perfetta per gli amanti degli sconti.