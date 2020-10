Dubai, l’Emirato è pronto ad accogliere di nuovo i turisti

editato in: da

Viaggiare è certamente complicato in questo momento, ma nonostante ciò alcuni luoghi del mondo sono pronti a riaccogliere i turisti in tutta sicurezza. È il caso di Dubai, che tra le varie peculiarità continua ad arricchire il suo ventaglio di attrazioni iconiche offrendo una “nuova normalità” anche in grado di garantire ai futuri visitatori un’esperienza di soggiorno sicura, senza rinunciare a tutto ciò che ha sempre reso un viaggio a Dubai oltre ogni aspettativa.

Per esempio, verrà aperto l’Al Shindagha Museum per rivivere la storia della nazione; il Dreamscape per poter giocare con creature aliene in via d’estinzione; il Quranic Park dove si trovano splendidi giardini da esplorare, e non solo.

Un’occasione ghiottissima, quindi, poiché l’Emirato è un mix straordinario di tradizione e modernità, avventure nel deserto e in montagna, parchi divertimento a tema e shopping di livello assoluto.

Come detto in precedenza sarà possibile viaggiare verso Dubai in tutta sicurezza. È stato, infatti, attuato un programma nazionale di disinfezione che ha portato alla realizzazione di un piano di sterilizzazione completo attivo 24 ore su 24 e misure di distanziamento sociale. Programma che ha incluso tutti i luoghi pubblici e i mezzi trasporto.

Tra le altre cose verrà consentita, grazie a questo progetto, la libera circolazione per tutto il giorno e la notte, subordinatamente al rispetto delle misure precauzionali, tra cui indossare le mascherine e rispettare il distanziamento sociale.

Ma non è finita qui, Dubai ha lanciato anche un programma di certificazione e riconoscimento di tutte le strutture ricettive, esercizi commerciali, attrazioni, ristoranti e bar in città che hanno implementato tutti i protocolli di sicurezza pubblica per la prevenzione e la gestione del COVID-19.

Infine, Dubai è stata anche riconosciuta come “Destinazione Sicura” dal World Travel & Tourism Council (WTTC).

Ottime notizie anche in vista dell’Expo che per questioni legate alla pandemia è stato rinviato al 2021, piú precisamente dal 01 ottobre 2021 al 31 Marzo 2022.

Buone nuove arrivano anche da Emirates. La compagnia aerea dell’Emirato Arabo ha infatti messo in vendita dei voli scontati che consentiranno di arrivare in questo posto dai profili incredibili con biglietti a partire da soli 499 euro. Nel dettaglio, si potrà spiccare il volo dagli aeroporti di Roma, Milano e Bologna con biglietti in promozione prenotabili dal 26 ottobre al 9 novembre 2020 e per i voli operati tra l’1 novembre e il 31 dicembre 2020.

Inoltre, i clienti Emirates potranno viaggiare con serenità: in caso di positività al Covid-19 riscontrata durante il viaggio, infatti, le spese mediche e i costi relativi alla quarantena saranno tutti a carico del vettore.

Insomma, non resta che approfittare dell’offerta Emirates e correre a cercare un po’ di caldo invernale a Dubai. Senza dimenticare, però, che come ulteriore misura di prevenzione tutti i turisti dovranno mostrare al loro arrivo un PCR test negativo (tampone nasale) effettuato non più di 96 ore prima della partenza, possedere un’assicurazione medica di viaggio che copra anche il COVID-19 e scaricare e registrarsi all’app COVID 19 DXB per garantire efficienza nel tracciamento.