Cosa fare e cosa comprare all’aeroporto di Dubai

L’aeroporto internazionale di Dubai è senza dubbio uno dei più grandi e affascinanti di tutto il Medio Oriente: da qui passano ogni giorno migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo che transitano per motivi di lavoro o di svago. L’aeroporto di Dubai infatti rappresenta un nodo cruciale per i voli internazionali ed intercontinentali che proprio qui fanno scalo: situato nella zona del Garhoud – nella zona est della città – è una struttura cruciale e all’avanguardia che si estende per circa 3.400 ettari.

Attualmente la sua capacità è aumentata a circa 80 milioni di persone l’anno dopo numerosi lavori di restauro ed ampliamento. Una sosta nell’aeroporto internazionale di Dubai dunque non può essere affatto noiosa visto che, a qualunque ora si arrivi, si potrà godere di un’atmosfera vivace, con negozi sempre aperti, moltissimi servizi e un viavai di gente continuo, anche in piena notte. Ma cosa fare se il proprio viaggio prevede una sosta obbligata nel terminal dell’aeroporto? Ecco alcune idee su cosa fare in aeroporto.

Aeroporto internazionale Dubai: tra negozi alla moda e spa

La prima cosa da fare è indubbiamente munirsi di una mappa dell’aeroporto di Dubai in modo da sapere già dove andare a colpo sicuro. Dopodiché si può iniziare il tour tra i numerosi negozi dell’aeroporto di Dubai che sono quasi tutti del Dubai Duty Free e propongono praticamente di tutto, dai vestiti ai profumi, dai gioielli ai giocattoli oltre, naturalmente, ad un’ampia offerta di prodotti tecnologici. Si tratta di negozi sempre aperti, h24 e 7 giorni su 7, tra i quali è possibile trovare anche i grandi nomi della moda internazionale, da Burberry ad Armani, da Chanel a Gucci.

Se lo shopping non è il vostro pane quotidiano, potete sempre impiegare il tempo dello scalo all’aeroporto di Dubai per rilassarvi, concedervi un bel massaggio, un trattamento viso o una pedicure all’interno della Timeless Spa. I servizi sono assolutamente in linea con i prezzi delle altre Spa (circa 20 dollari per 15 minuti di massaggio). E sempre in tema di relax, se avete bisogno di una doccia ristoratrice dopo ore di volo, potete farla direttamente in aeroporto: al terminal 1 e al terminal 3 ci sono docce gratuite per tutti i passeggeri.

Scalo Aeroporto Dubai: altre idee per ingannare l’attesa

Durante una scalo all’aeroporto di Dubai naturalmente si può anche mangiare: all’interno dello scalo internazionale ci sono numerosi ristoranti, ma anche bar e fast food dove riposarsi consumando un buon pasto. L’offerta è molto ampia e spazia dalle specialità tipiche orientali alla cucina internazionale, dai classici panini all’hamburger con le patatine. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Se invece di mangiare il vostro sogno è dormire qualche ora nel più completo relax, allora la vostra meta durante il soggiorno all’interno dell’aeroporto di Dubai è senza dubbio l’hotel. Qui c’è un hotel a 5 stelle completo praticamente di tutto con prezzi che partono dai 123 euro al giorno. Oppure, nella Lounge Marhaba, pagando una quota giornaliera, potrete rilassarvi tra una poltrona e una doccia, assaggiando bontà internazionali o fumando una sigaretta in questa area fumatori dell’aeroporto di Dubai.