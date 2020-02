Il Ciel Tower di Dubai sarà l’hotel più alto del mondo

editato in: da

La sua costruzione è iniziata la scorsa estate, e il cantiere è ancora aperto: a ben vedere, le tempistiche sono davvero da record, visto che stiamo parlando di quello che diventerà l’hotel più alto del mondo. Il Ciel Tower sorgerà a Dubai e sarà una struttura extra lusso, degna rivale dei tanti altri splendidi hotel che hanno conquistato la città araba.

Da sempre Dubai è legata al lusso, agli eccessi e alle meraviglie di un paesaggio futuristico, che contrasta con le enormi distese desertiche che la circondano. È la città che ospita capolavori quali il Burj Khalifa e il Burj al Arab. Non ci dovrebbe dunque stupire la notizia che sarà proprio qui ad essere inaugurato l’hotel più alto del mondo, che svetterà per ben 360,4 metri sulla città. Così come non è un caso che l’attuale detentore del record sia proprio una delle più famose strutture di Dubai, il Gevora Hotel, alto 356 metri. Ma che cosa avrà di così particolare il Ciel Tower, oltre naturalmente all’altezza?

L’hotel si trova a Dubai Marina, il ricco quartiere residenziale che ospita tantissime strutture lussuose e decine di attrazioni turistiche. Al suo interno, ben 82 piani di meraviglie: 1.042 camere e suite, un centro benessere, una palestra, diverse strutture commerciali e alcuni ristoranti pluripremiati. La parte finale della torre, inoltre, è un vero capolavoro di architettura. Costruita interamente in vetro, accoglierà un ponte attrezzato con sky bar e piscina a sfioro dalla vista eccezionale: si potrà ammirare l’intera Dubai a 360 gradi.

Il progetto del Ciel Tower è stato sviluppato da The First Group, che si è già occupato di decine di altre costruzioni a Dubai. Mentre il design è a opera degli architetti della NORR, già creatori del famosissimo Atlantis, the Palm hotel – sempre nell’Emirato. Non sono ancora molti i dettagli che sono trapelati su questa splendida struttura che finirà tra i World Guinness Record per l’altezza.

Sarà sicuramente una magnifica sorpresa poter ammirare le meraviglie di questo hotel quando finalmente aprirà i battenti. Sarà inaugurato probabilmente tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023. Nonostante manchi ancora così tanto tempo, la struttura ha già ricevuto ben tre premi agli International Property Awards che si sono tenuti a dicembre 2019. The First Group ha inoltre dichiarato di voler ricevere l’attestazione di hotel più alto del mondo ancor prima della sua apertura.