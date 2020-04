Il castello di Alnwick dove è stata ambientata la saga di “Harry Potter”

editato in: da

I luoghi di Harry Potter

Noi lo conosciamo con il nome di Hogwarts, ma in realtà è il castello di Alnwick che si trova in Inghilterra. Fu costruito nel 1096, pochi dececenni dopo l’arrivo di Gugliemo il Conquistatore. Si trova proprio sul confine con la Scozia e fu eretto per difendersi dalle invasioni dal Nord. Fin dal 1300 è di proprietà della famiglia dei duchi di Northumberland.

I Normanni fecero della cittadina di Aln, dove si trova il castello, la capitale amministrativa della regione. Quello di Alnwick è il secondo più grande castello abitato del Paese. Alcune sale dello splendido edificio sono private e inaccessibili al pubblico, ma molte sono adibite ad eventi, mostre e ad attività legate all’ospite moderno più famoso che questa castello ha avuto: Harry Potter.

In questo castello medievale ha sede, infatti, la Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, l’istituto scolastico immaginario, nato dalla fantasia dell’autrice britannica J. K. Rowling, e quindi l’ambientazione principale della serie di romanzi e dei film a loro ispirati dedicati al celebre maghetto.

Inconfondibili, per chi ha visto i film, sono le torri del castello. Gli appassionati di Harry Potter riconosceranno questo come il luogo dove Madama Bumb insegnava a volare con la scopa e dove Harry imparava a giocare a Qudditch. Molte delle esperienze di Hogwarts si possono fare anche a casa sul sito Harry Potter at Home.

Il castello è aperto al pubblico tutto l’anno ed è meta di pellegrinaggio di migliaia di appassionati delle avventure del maghett. Ma i visitatori possono ammirare anche la celebre Northumberland Collection, la più importante raccolta di opere d’arte e oggetti decorativi del Regno Unito dopo la Collezione Reale.

Il castello di Alnwick è, tra le altre cose, anche un pensionato: ospita infatti gli studenti americani della St Cloud State University.

Questo splendido castello non ha fatto da set solo ai film di Harry Potter. I fan di “Downton Abbey” ricorderanno che qui sono state girate le scene di una puntata della quinta stagione e della puntata finale della sesta, nelle quali la residenza appariva sotto il nome di Brancaster Castle.

Inoltre, nel castello sono stati ospitati i set di altri lavori, tra i quali il film “Elizabeth” con Cate Blanchett, “Robin Hood – Principe dei ladri” con Kevin Kostner, “Maria regina di Scozia” con Vanessa Redgrave, uno dei ilm della saga dei “Transformers”, un episodio di “Star Trek – The Next Generation” e molti altri ancora.

Hogwarts – o il castello di Alnwick – non è molto lontano da Newcastle. Se dovete chiedere indicazioni, ricordatevi che Alnwick si pronuncia “Annik”, sennò vi servirà la bacchetta magica per arrivarci.