Al via i viaggi scontati: tutte le offerte da prenotare ora per partire

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: iStock Area di attesa dell'aeroporto - iStock

Cosa c’è di meglio che organizzare un viaggio o un weekend per staccare dalla routine di tutti i giorni anche adesso che le festività di fine anno sono un ricordo?

E questo è proprio il momento giusto per approfittare dei “saldi” anche nel settore dei trasporti e regalarsi una piacevole pausa scontata e organizzare le prossime fughe del 2024: ecco tutte le offerte da non perdere.

Saldi in partenza con Italo

Italo propone sconti dal -10% al -30%: infatti, acquistando un biglietto entro le ore 18 del 15/01 e inserendo il codice promo SALDI potrete viaggiare dal 20 gennaio al 31 maggio in Smart e Prima.

I posti disponibili sono 900.000 e l’offerta è valida in tariffa Low Cost, soggetta a disponibilità e non cumulabile con altre offerte, applicabile solo per l’acquisto di un titolo di trasporto treno ITALO AV e/o treno ITALO AV + bus ITABUS.

Ma non è tutto.

Se desiderate concedervi una vacanza nella magnifica cornice delle Dolomiti, Italo vi consente di raggiungere Bolzano, Trento e Rovereto a partire da soli 8,90 euro: il prezzo è valido sulla tratta Verona – Bolzano, in tariffa eXtra, ambiente Smart.

Ancora, i viaggiatori dai 14 ai 29 anni, usufruiscono di prezzi vantaggiosi con sconti fino al -70% rispetto al prezzo della tariffa Flex (offerta valida per viaggi in ambiente Smart).

Infine, entrando ora a far parte del mondo Italo Più, il programma dedicato ai clienti Italo, è possibile approfittare delle nuove promozioni:

-5% di sconto sul primo viaggio;

biglietti premio gratuiti con soli 800 punti, invece di 1.000;

bastano ancora meno viaggi per ottenere i benefici esclusivi dei livelli del programma fedeltà come: accesso alle Lounge Italo Club, Upgrade di ambiente, sconti e tanto altro.

Rendez-Vous di Air France: 21 giorni di offerte incredibili

Per festeggiare il 90esimo anniversario, Air France mette in campo 21 giorni di offerte incredibili per trasformare i sogni in realtà: dal 10 al 24 gennaio 2024, avrete l’opportunità di scoprire splendide destinazioni a prezzi irresistibili.

Di quali si tratta? Parigi a 135 euro, New York a 399 euro, Johannesburg a 479 euro, L’Avana e Miami a 499 euro, Los Angeles a 579 euro, Pechino a 599 euro, Lima a 629 euro, Città del Messico a 679 euro e Saint Martin a 799 euro.

Le tariffe si intendono a/r, tasse e supplementi inclusi, con partenza da Milano. Le offerte sono soggette a disponibilità e condizioni speciali: le vendite sono aperte fino al 30 gennaio 2024 (eccetto Parigi, fino al 20 gennaio 2024) e i viaggi vanno dal 17 gennaio al 8 luglio e dal 5 settembre al 30 novembre 2024 (eccetto Parigi, dal 10 gennaio al 31 maggio 2024 e Nord America, soggetto a condizioni particolari).

Qatar Airways: fantastici sconti per programmare le fughe del 2024

Qatar Airways lancia fantastici sconti per le fughe del 2024: dall’11 al 15 gennaio 2024, i passeggeri possono approfittare di interessanti sconti fino al 15% su tutte le sue destinazioni sia in Economy che in Business Class.

Chi partirà dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino (e dal 12 giugno anche dall’aeroporto di Venezia) potrà acquistare biglietti a partire da 419 euro per viaggi dal 17 gennaio fino al 31 ottobre 2024 (si applicano date di blackout e termini e condizioni) scegliendo tra le oltre 170 destinazioni del network di Qatar Airways, lasciandosi ispirare dalle top 8 destinazioni più ricercate per l’anno in corso ovvero Sidney, Manila, Doha, le Maldive, Colombo, Phuket, Denpasar Bali e Bangkok.

E, grazie ai pacchetti Discover Qatar, Qatar Airways offre la possibilità di raddoppiare la propria vacanza approfittando di uno stopover a Doha, per un viaggio ancora più indimenticabile tra natura, tradizioni, arte e cultura. A partire dall’11 gennaio, i passeggeri che sceglieranno di volare con Qatar Airways, iscrivendosi al Privilege Club (inserendo il codice PCEUR24) potranno inoltre guadagnare subito 4.000 Avios Bonus.

Risparmiare sulle vacanze e sugli scali a Dubai con Emirates

Emirates ha annunciato una nuova ed entusiasmante offerta per i viaggiatori che intendono visitare Dubai quest’inverno: a partire dal 12 gennaio, chi ha acquistato voli per Dubai o effettuerà uno scalo a Dubai di 8 o più ore, può usufruire di biglietti gratuiti per due delle più grandi attrazioni: il Museo del Futuro, dove vedere con i propri occhi come sarà il mondo fra 50 anni, e l’Atlantis Aquaventure, il parco acquatico più grande del mondo.

L’offerta speciale è valida per i biglietti acquistati tra il 12 gennaio e il 1 febbraio 2024, per viaggi tra il 15 gennaio e il 31 marzo 2024 ed è disponibile per tutte le classi di cabina e per

le prenotazioni effettuate su Emirates.com, call center Emirates, biglietteria Emirates o tramite agenzie di viaggio, e può essere riscattata almeno 96 ore prima del viaggio.

Ma non finisce qui.

Fino al 31 marzo 2024, chi viaggia con la compagnia aerea può approfittare di altre centinaia di offerte a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti grazie a My Emirates Pass: sarà sufficiente mostrare la carta d’imbarco Emirates presso i ristoranti, i centri benessere, le attività e altro ancora per accedere a offerte e sconti esclusivi.

I Real Deals di KML

Sono arrivati i “Real Deals” della compagnia area KML Italia per prenotare viaggi indimenticabili e creare ricordi indelebili.

Le vantaggiose offerte, in classe Economy, con esempi di tariffe in partenza da Milano a/r, tasse e supplementi inclusi, sono: Vancouver da 663 euro, Amsterdam da 135 euro, New York da 403 euro, Johannesburg da 479 euro, Hong Kong da 499 euro e Boston da 583 euro.

In Business Class troviamo, invece, Vancouver da 2942 euro, Saint Martin nel Mar dei Caraibi da 2299 euro, Pechino da 2399 euro, Cartagena da 2549 euro e San Francisco da 2793 euro.

Le offerte di Virgin Atlantic

Per chi desidera “fuggire dalle giornate buie e piovose” e concedersi un po’ di relax al sole ai Caraibi, alle Maldive oppure a Cape Town Town o Dubai, la compagnia aerea britannica Virgin Atlantic consente di risparmiare ancora di più sui pacchetti vacanza e di guadagnare punti Virgin doppi con Virgin Atlantic Holidays o Volo + Hotel viaggiando da ora fino al 31 dicembre 2024.

In più, i soci del Flying Club guadagnano punti Virgin e Tier Points per sbloccare vantaggi esclusivi e premi come voli premio, posto nell’esclusiva Upper Class, Check-in premium e accesso alla clubhouse.

I punti non hanno scadenza e possono essere richiesti fino a sei mesi dopo il volo.

Uno sguardo all’estate con Ryanair

La compagnia area low cost Ryanair guarda già alla prossima estate e propone voli a partire da 29,99 euro prenotando entro il 31 gennaio 2024 per viaggiare dal 1 aprile al 30 settembre 2024.

Si applicano termini e condizioni.