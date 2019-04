Le 10 città più belle del Marocco: quali visitare

Marocco: terra di tradizione e di vivacità, di colori travolgenti e di lunghe strisce di deserto, di acque cristalline e di monti aspri. Si tratta di un Paese straordinario, che meriterebbe di essere visitato da cima a fondo. Questo, lo sappiamo bene, non sempre è possibile; per questo motivo abbiamo selezionato le 10 città più belle del Marocco, quelle che proprio non possono mancare in un itinerario all'interno del meraviglioso Paese africano.