I 18enni (e non solo) viaggiano gratis in Europa: ecco come

DiscoverEu, il programma dedicato ai diciottenni per scoprire l’Europa in treno gratuitamente, è pronto a ripartire . E c'è una grossa novità: questa volta, a seguito del rinvio delle precedenti edizioni a causa della pandemia di Covid-19, potranno fare domanda anche i giovani di 19 o 20 anni . Ecco come fare.

Nel 2022, 60mila ragazzi europei avranno la possibilità di esplorare l'Europa in treno. L'iniziativa della Commissione europea ha lo scopo di promuovere un senso di coesione e di solidarietà in tutta l'Unione, attraverso viaggi transfrontalieri e l’apprendimento interculturale.

Per avere diritto ai pass di viaggio gratuiti, i ragazzi devono superare un quiz di sei domande su temi generali dell'Unione europea e su altre iniziative europee rivolte ai loro.

I partecipanti sono incoraggiati a viaggiare in modo sostenibile in treno, ma coloro che vivono nelle isole o in aree remote possono anche utilizzare traghetti e autobus o, in circostanze eccezionali, l'aereo.

I candidati selezionati potranno viaggiare per un periodo massimo di 30 giorni e dovranno intraprendere il viaggio nel periodo compreso tra marzo 2022 e febbraio 2023. E potranno portare con sé anche gli amici. Infatti, chi partecipa può viaggiare in gruppo con un massimo di quattro amici, a condizione che soddisfino le condizioni di ammissibilità al progetto. Per fare domanda, gli amici dovranno utilizzare anche lo stesso codice della domanda.

Poiché l’andamento della pandemia è imprevedibile, a tutti i viaggiatori saranno offerte prenotazioni flessibili, che possono essere gestite attraverso una app. La data di partenza può essere cambiata in qualsiasi momento prima della partenza o fino alla scadenza della validità di un anno. Le domande possono essere inviate a partire dal 12 ottobre 2021 fino a mezzogiorno (ora italiana) di martedì 26 ottobre 2021.

Prima della pandemia erano stati tantissimi i giovani ad avere usufruito dei pass gratuiti messi a disposizione dalla Commissione europea. Nel biennio 2018-2019, ci sono stati 350.000 candidati per un totale di 70.000 pass di viaggio, il 66% dei quali ha viaggiato per la prima volta in treno al di fuori del proprio Paese di residenza.

I ragazzi che partecipano all'iniziativa DiscoverEu sono invitati a diventare ambasciatori per sostenere l'iniziativa e a contattare gli altri viaggiatori tramite il gruppo ufficiale su Facebook, per condividere esperienze e scambiare consigli, in particolare sulle esperienze culturali o su come viaggiare in modo digitale e sostenibile.