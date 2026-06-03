Le Grandi Città Termali d’Europa festeggiano i 5 anni UNESCO con eventi imperdibili

Undici storiche destinazioni d'Europa festeggiano il prestigioso traguardo mondiale tra festival di musica, arte e suggestivi percorsi sotto le stelle

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Elena Usai

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La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Le Grandi Città Termali d’Europa festeggiano i 5 anni UNESCO con eventi imperdibili
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Montecatini Terme festeggia con un ricco programma estivo

Se nei vostri piani di viaggio amate unire momenti di puro relax a un tuffo nella storia e nella cultura, il 2026 si prospetta come l’anno ideale per esplorare l’Europa. Ricorre infatti il quinto anniversario dell’iscrizione delle Grandi Città Termali d’Europa nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, avvenuta nel luglio del 2021.

Questo riconoscimento unisce undici storiche mete dislocate in sette diverse nazioni (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Repubblica Ceca) che incarnano il celebre fenomeno termale europeo fiorito tra il XVIII e XX secolo. Al tempo, questi venivano considerati veri e propri avamposti del turismo del benessere, capaci di innescare rivoluzioni nell’architettura, nella società e nelle arti.

Oggi come allora, queste destinazioni mantengono viva la loro identità profonda, offrendo riposo e stimoli culturali attraverso la socialità e l’intrattenimento dal vivo. Per tutta l’estate, infatti, un ricco calendario di mostre itineranti, festival e suggestive installazioni luminose trasformerà i parchi storici e i padiglioni termali in palcoscenici a cielo aperto.

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