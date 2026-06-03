Oggi come allora, queste destinazioni mantengono viva la loro identità profonda, offrendo riposo e stimoli culturali attraverso la socialità e l’intrattenimento dal vivo. Per tutta l’estate , infatti, un ricco calendario di mostre itineranti, festival e suggestive installazioni luminose trasformerà i parchi storici e i padiglioni termali in palcoscenici a cielo aperto.

Questo riconoscimento unisce undici storiche mete dislocate in sette diverse nazioni (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Repubblica Ceca) che incarnano il celebre fenomeno termale europeo fiorito tra il XVIII e XX secolo . Al tempo, questi venivano considerati veri e propri avamposti del turismo del benessere, capaci di innescare rivoluzioni nell’architettura, nella società e nelle arti.

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Montecatini Terme si accende con l'Unesco Arti Festival

In questo scenario, la splendida cornice toscana di Montecatini Terme, nota storicamente come la città giardino d'Europa, spicca con un ricco programma. Qui, si terrà il Montecatini Unesco Arti Festival, una rassegna interdisciplinare che unisce arte, scienza e pensiero nel suggestivo scenario del piazzale delle Terme Tettuccio.

Le celebrazioni prenderanno il via mercoledì 1 luglio con i giovani talenti della scuola di ballo dell'Accademia del Teatro alla Scala, che si esibiranno in un repertorio che spazia dal balletto classico di Marius Petipa fino alla sperimentazione contemporanea di Mauro Bigonzetti e Shahar Binyamini. Il giorno successivo, l'attenzione si sposterà sulla scienza e sulla narrazione con una diretta speciale di Radio3Scienza dedicata alle sfide e ai segreti dell'acqua, risorsa vitale e preziosa.

La serata proseguirà con lo spettacolo teatrale e musicale intitolato "La cura", firmato e interpretato dalla giornalista Concita De Gregorio insieme alla cantautrice Erica Mou. Venerdì 3 luglio sarà la volta della grande musica sinfonica grazie al Teatro del Maggio Fiorentino, che proporrà una versione dei Carmina Burana diretta da Lorenzo Fratini e trasmessa su Rai Radio3, preceduta da una prolusione del musicologo Michele Dall’Ongaro.

Nel fine settimana e nei giorni successivi, il festival sarà dedicato ai concerti e al dibattito storico.

Gli appuntamenti nelle altri Grandi Città Termali d'Europa

Le celebrazioni per il quinquennio UNESCO si terranno in tutta Europa, unendo idealmente le altre dieci sorelle del circuito termale. Oltre a Montecatini Terme, l'elenco ufficiale comprende:

Bath, Regno Unito

Baden bei Wien, Austria

Spa, Belgio

Baden-Baden, Germania

Bad Ems, Germania

Bad Kissingen, Germania

Karlovy Vary, Repubblica Ceca

Mariánské Lázně, Repubblica Ceca

Františkovy Lázně, Repubblica Ceca

Vichy, Francia

In Belgio, la cittadina di Spa propone un percorso espositivo urbano composto da grandi pannelli che mettono a confronto la sua storia con quella delle altre mete della rete. In Germania, Bad Ems sviluppa una serie di eventi legati ai diversi aspetti del patrimonio termale, culminando nella riapertura della sua storica torre della sorgente a luglio e nei concerti autunnali della rassegna musicale Offenbachiade.

A Baden-Baden va in scena un fine settimana dedicato alla musica e al tango tra le storiche sale del casinò e del teatro, arricchito dalla proiezione di un film muto d'epoca con colonna sonora eseguita dal vivo dalla locale orchestra filarmonica. Grandi festival internazionali storici fanno da eco a queste celebrazioni, come l'acclamato festival cinematografico di Karlovy Vary o le esibizioni estive di Bad Kissingen, dove i visitatori possono ancora oggi sperimentare la cura idroponica nei sontuosi saloni dedicati.

Spostandosi in Austria, Baden bei Wien unisce i festeggiamenti UNESCO al centenario del suo monumentale stabilimento balneare in stile Art Deco, mentre la francese Vichy sceglie di dedicare la sua tradizionale parata estiva proprio alla città inglese di Bath, sancendo una fratellanza culturale senza tempo. Nelle restanti località ceche si scommette invece sul coinvolgimento delle nuove generazioni e su progetti legati alla sostenibilità ambientale, alla digitalizzazione e a percorsi audio immersivi.