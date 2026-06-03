I segreti meglio custoditi a due passi dall’Italia: 3 mete da sogno con la promozione Ryanair

Dalle spiagge turchesi alle atmosfere veneziane, fino ai tramonti infuocati: tre mete da raggiungere quest'estate con la nuova promozione sui voli

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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I segreti meglio custoditi a due passi dall’Italia: 3 mete da sogno con la promozione Ryanair
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Panoramica sulla colorata città di Chania, Creta

Anche se le ultime perturbazioni in Italia possono far sembrare l’estate un miraggio lontano, la bella stagione è ormai alle porte e con lei la voglia di partire per qualche giorno all’insegna di mare e sole mentre si scoprono scorci meravigliosi d’Europa. A convincerci è una nuova promozione da tenere d’occhio: Ryanair ha lanciato un’offerta con tariffe scontate da circa 25 euro da prenotare entro il 4 giugno 2026, per viaggiare fino al 31 agosto 2026. La bella notizia è che ci sono addirittura voli che in molti casi partono da appena 15 euro. Se si parte zaino in spalla, si spende quanto uscire a mangiare una pizza.

Dalle atmosfere greche di Corfù e Creta ai tramonti spettacolari della costa croata, è il momento giusto per organizzare una fuga estiva senza svuotare il portafoglio. Abbiamo selezionato tre destinazioni perfette per approfittare della promozione, ideali sia per un weekend lungo sia per una vacanza di qualche giorno tra spiagge da sogno, centri storici ricchi di fascino e un’ottima cucina locale e mediterranea.

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