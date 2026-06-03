Dalle atmosfere greche di Corfù e Creta ai tramonti spettacolari della costa croata, è il momento giusto per organizzare una fuga estiva senza svuotare il portafoglio. Abbiamo selezionato tre destinazioni perfette per approfittare della promozione, ideali sia per un weekend lungo sia per una vacanza di qualche giorno tra spiagge da sogno, centri storici ricchi di fascino e un’ottima cucina locale e mediterranea.

Anche se le ultime perturbazioni in Italia possono far sembrare l’estate un miraggio lontano, la bella stagione è ormai alle porte e con lei la voglia di partire per qualche giorno all’insegna di mare e sole mentre si scoprono scorci meravigliosi d’Europa. A convincerci è una nuova promozione da tenere d’occhio: Ryanair ha lanciato un’offerta con tariffe scontate da circa 25 euro da prenotare entro il 4 giugno 2026, per viaggiare fino al 31 agosto 2026 . La bella notizia è che ci sono addirittura voli che in molti casi partono da appena 15 euro . Se si parte zaino in spalla, si spende quanto uscire a mangiare una pizza.

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Da Milano Malpensa a Corfù

Corfù si lascia conoscere pian piano, con la sua bellezza selvaggia, la verdissima natura incontaminata e le spiagge dall'acqua turchese che si aprono tra scogliere e insenature al Nord, e tra uliveti e colline a sud. Nella città di Corfù Town si passeggia tra eleganti palazzi di influenza veneziana, vicoletti ricchi di negozi e ristorantini tipici, fortezze affacciate sul mare che le hanno valso il riconoscimento di Patrimonio UNESCO.

Ma è muovendosi fuori dalla città che l'esperienza si fa ancor più interessante: l'isola rivela infatti il suo volto più autentico tra piccoli borghi sulle alture ricoperte di vegetazione e baie dalle acque limpidissime. Da non perdere solo le spiagge di Paleokastritsa e Sidari, oppure quelle sul versante meridionale, lunghe e dalla sabbia dorata, dove fare piacevoli camminate cullati dalle onde del mare. Da diversi punti dell'isola partono escursioni in barca che svelano calette segrete e grotte dove l'acqua raggiunge una tonalità che sembra irreale, oppure verso le vicine isole di Paxos e Antipaxos.

Anche la gastronomia è parte dell’esperienza: tra piatti influenzati dalla cucina veneziana, pesce freschissimo, specialità locali come la pastitsada, il sofrito e l'ouzo e le taverne affacciate sul mare, Corfù conquista ad ogni passo (e non è cara come altre isole greche gettonate!). Solo il volo, per molte date tra giugno e luglio, costa appena 15 euro.

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Da Napoli a Chania

Chania, affacciata sulla costa nord-occidentale di Creta, conquista con il suo porto veneziano, il faro che domina l'ingresso del porto e una città vecchia fatta di vicoli stretti, piazzette e palazzi che raccontano secoli di dominazioni veneziane, bizantine e ottomane. Passeggiare qui significa alternare scorci sul mare, botteghe artigiane e graziose taverne tradizionali. Ma il bello di Chania è che basta allontanarsi di pochi chilometri dal centro per ritrovarsi davanti ad alcune delle spiagge più spettacolari di Creta. Da Agia Marina, perfetta per chi cerca servizi e vita da spiaggia, alla scenografica Seitan Limania, una piccola baia incastonata tra le rocce dove il mare assume sfumature incantevoli.

Con la promozione Ryanair, diverse date tra giugno e luglio permettono di raggiungere questo angolo di Grecia spendendo pochissimo, rendendolo una meta ideale anche per una fuga estiva organizzata all'ultimo momento.

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Da Bologna a Zara

Elegante e allo stesso tempo vivace, Zara è una città che sorprende con la sua autenticità. Il centro storico si sviluppa su una piccola penisola affacciata sull'Adriatico, dove si passeggia tra resti romani, chiese medievali, piazze animate e caffè all'aperto.

Il simbolo della città è l'Organo Marino, una straordinaria installazione che trasforma il movimento delle onde in una melodia naturale sempre diversa. Poco distante si trova il Saluto al Sole, una piattaforma che al tramonto si illumina creando suggestivi giochi di luce sul lungomare. Non a caso, i tramonti di Zara sono considerati tra i più belli dell'Adriatico.

Tra una passeggiata sulle antiche mura veneziane, una cena a base di pesce fresco e un bicchiere di Maraschino, il celebre liquore locale, Zara è la meta ideale per un weekend estivo. La promozione Ryanair, tra giugno e luglio, offre tante date con voli a partire da appena 15 euro: l'occasione perfetta per preparare i bagagli e partire.