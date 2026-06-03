L’estate viaggia low cost: tre mete in Europa da raggiungere con la nuova offerta Vueling

Non lasciatevi scoraggiare dal maltempo: prenotate entro il 7 giugno e scoprite tre destinazioni uniche per vivere questa estate tra cultura e relax

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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L’estate viaggia low cost: tre mete in Europa da raggiungere con la nuova offerta Vueling
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Anche le splendide spiagge di Minorca possono essere raggiunte con la promo Vueling

Il cielo grigio e le piogge improvvise di questi giorni sembrano fare di tutto per rimpicciolire l’estate, quasi a voler posticipare la stagione dei tramonti caldi e delle giornate infinite. Eppure, basta un attimo per smettere di fissare le gocce sul vetro e iniziare a pianificare il prossimo viaggio.

A dare una svolta ci pensa una nuova offerta di Vueling, attiva per pochissimi giorni, dal 2 al 7 giugno 2026. La promozione permette di acquistare voli a partire da 28 euro per partire in qualsiasi momento tra il 15 giugno e il 30 settembre 2026. Dove andare? Noi vi consigliamo queste mete!

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