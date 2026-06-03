Il cielo grigio e le piogge improvvise di questi giorni sembrano fare di tutto per rimpicciolire l’estate, quasi a voler posticipare la stagione dei tramonti caldi e delle giornate infinite. Eppure, basta un attimo per smettere di fissare le gocce sul vetro e iniziare a pianificare il prossimo viaggio.

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Da Firenze a Minorca

Da Firenze, con voli a partire da 27 euro, potrete vivere la tipica estate di Minorca, caratterizzata da un ritmo più rilassato rispetto alle vicine Maiorca e Ibiza. Questa splendida isola delle Baleari, dichiarata Riserva della Biosfera dall'UNESCO, offre un litorale straordinario: a nord si incontrano coste frastagliate e baie selvagge come Cala Pregonda, mentre a sud splendono spiagge di sabbia finissima e acque turchesi, tra cui le celebri Cala Macarella e Cala Turqueta.

L'interno, invece, è un mosaico rurale scandito da muretti a secco e villaggi bianchi, che conduce a due gioielli urbani unici: l'anglo-spagnola Maó e l'elegante Ciutadella, con il suo centro storico pedonale ricco di palazzi nobiliari. La stagione estiva è anche il momento ideale per esplorare i misteriosi siti dell'Età del Bronzo e per perdersi tra i mercati gastronomici, assaporando la cucina locale a base di pesce fresco, la tipica caldereta de llagosta e il rinomato formaggio Mahón-Menorca.

Da Roma a Spalato

Chi preferisce una fuga tra mare e storia, con voli da Roma a partire da 73 euro può raggiungere Spalato, una meta unica al mondo dove il centro storico è racchiuso dentro le imponenti mura del Palazzo di Diocleziano. Costruito nel 305 d.C., questo antico complesso romano è oggi un labirinto di oltre duecento edifici, cortili nascosti, boutique e cocktail bar, apparso anche come set de Il Trono di Spade.

Oltre il palazzo, la seconda città della Croazia si srotola lungo il vivace lungomare della Riva, perfetto per un caffè rilassato. La costa offre spiagge per ogni stile: dalla sabbiosa Bačvice, dove osservare i locali giocare a picigin, fino alle acque cristalline di Kasjuni e alla quiete di Bene, immersa nel parco della foresta di Marjan. Di notte, la città si accende con una movida energica, animata da pub crawl e tappe nei club dove assaggiare la tipica rakija al miele.

Da Firenze a Bruxelles

Se invece desiderate una fuga culturale, sempre da Firenze potrete raggiungere Bruxelles con voli a partire da 38 euro: ben lontana dai cliché burocratici, la capitale belga stupisce con un'ironia sfrontata e un'eleganza ricca di sfumature. Il viaggio comincia dalla maestosa ed elaborata Grand Place, per poi scovare i simboli dello spirito irriverente locale, come il celebre Manneken Pis e i suoi compagni Jeanneke e Zinneke.

Passeggiando tra i murales dei fumetti e le facciate Art Nouveau, tra cui spicca la casa-museo dell'architetto Victor Horta a Ixelles, si respira l'anima storica della città, specialmente tra i banchi del mercato delle pulci quotidiano nel quartiere di Marolles. Infine, l'esperienza non sarebbe completa senza cedere alle tentazioni gastronomiche: dai rinomati cioccolatini ripieni ai tradizionali e caldi waffle di Liegi senza condimento, fino al rito imperdibile delle patatine fritte croccanti servite nei tipici coni di carta.