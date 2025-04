Scopri cosa comprare nella capitale danese per souvenir davvero originali, dal design nordico all'enogastronomia, fino ai regali per bambini più memorabili

Fonte: iStock Copenaghen, Danimarca

Partirete per un viaggio in Danimarca, ma non avete idea di cosa comprare come souvenir? Nella terra dei Vichinghi non si pone questo problema, perché offre tante possibilità per acquistare ricordi unici e per fare regali originali a parenti e amici al vostro rientro.

Ecco la nostra selezione delle cose da comprare a Copenaghen e nella penisola danese.

Cosa comprare in Danimarca

Dalle delizie enogastronomiche agli accessori di uso quotidiano, fino a simpatici peluches natalizi per bambini, la Danimarca offre tante idee per portare a casa con voi dei regali davvero originali. Ecco i più particolari da non perdere.

Biscotti danesi al burro

Se vi dicessimo scatola blu di latta contenente deliziosi biscotti al burro, a cosa pensate? Sì, sono proprio loro: i biscotti danesi, un must da portare a casa da un viaggio, poiché accontentano proprio tutti e ci trasportano con i ricordi alle nostre nonne, che spesso usavano questa scatola caratteristica per contenere gli attrezzi per il cucito o altri piccoli oggetti.

La liquirizia

Amanti della liquirizia, la Danimarca è il posto giusto per voi. Qui la trovate in tutte le salse, nel gelato, nelle caramelle e addirittura nelle birre e con il cioccolato. Ma la vera chicca danese è la liquirizia salata, dal sapore molto particolare, confezionata in deliziose caramelle (lakrids).

Birra artigianale e vino alle ciliegie

Se avete l’opportunità di portare con voi in aereo qualche liquido in più, perché non prendere una speciale birra artigianale danese? In tutto il territorio potrete trovare micro birrifici che realizzano prodotti di qualità, da poter regalare agli amici appassionati del settore.

E per gli amanti del vino? Perché non comprare una deliziosa bottiglia di vino di ciliegie? Sì, la cantina Frederiksdal è l’unica al mondo a produrre vino dalle ciliegie (varietà Stevns), seguendo gli stessi principi utilizzati da secoli nella produzione del vino d’uva. Una particolarità acclamata anche dalla critica che sarà decisamente apprezzata.

Calze colorate danesi

Non potrete tornare dalla Danimarca senza almeno un paio in più di calze. Ma non calze qualsiasi: sono quelle variopinte, di alta qualità e dal design innovativo che vengono prodotte in questo Paese. Un regalo che occupa poco spazio in valigia, sempre utile e con un occhio alla sostenibilità, visto che vengono prodotte con materiali naturali, come la lana merino, e riciclati.

Oggetti in porcellana

Rinomata in tutto il mondo, la porcellana danese è un must per gli appassionati. In tutto il Paese potrete trovare diversi negozi specializzati in questo genere di prodotti artigianali.

L’elfo Nisse

Se viaggiate in Danimarca nel periodo natalizio, vi capiterà di incontrare tra i mercatini e nei negozi l’elfo Nisse, uno dei simboli del Natale Danese. Si tratta di un elfo pestifero e combinaguai, ma buono. Un regalo simpatico per i bambini e un’ottima occasione per raccontare una nuova favola sotto all’albero di Natale (ma attenzione, se scegliete di portarlo a casa con voi, ricordate di preparargli del porridge nella notte di Natale: è con la pancia piena che potrebbe desistere dal farvi i dispetti!).

Cosa comprare a Copenaghen

I quartieri della capitale danese sono ricchi di vie dello shopping fornite di negozi in grado di soddisfare praticamente tutte le esigenze dei turisti. Dalla piazza di Kogens Nytov (la “Nuova Piazza del Re”), con negozi di alta moda e boutique di design per gli interni, ai centri commerciali, come il Fisketorvet con più di 120 negozi, fino ai mercati, come il Torvehallerne e il Copenaghen Street Food, e ai mercatini delle pulci (es. Københavnstrup Flea Market & Street Food), Copenaghen offre l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda l’acquisto di souvenir. Ecco i più originali e imperdibili da portare con voi al rientro in Italia.

Caramelle tradizionali fatte a mano

Oltre alle caramelle alla liquirizia che abbiamo già visto (un vero must per i danesi), ce ne sono altre di tantissimi altri gusti, tutte colorate e soprattutto fatte ancora a mano. A Copenaghen troverete infatti l’antica fabbrica di caramelle di Sømods Bolcher, che tutt’oggi realizza le tradizionali caramelle danesi senza aggiunta di zuccheri. Perché non comprare qualche delizia che piacerà sicuramente a grandi e piccini?

Mattoncini Lego originali

Sono inconfondibili e amati da sempre dai bambini (e non solo). I mattoncini Lego sono un must se volete sorprendere con un souvenir davvero originale. Fu proprio un falegname di Copenaghen il visionario costruttore dei primi mattoncini variopinti che hanno fatto la storia dei giocattoli per bambini, ma che oggi sono utilizzati anche da artisti internazionali per creare enormi sculture mozzafiato.

In città potrete trovare negozi Lego in cui poter acquistare set di gioco esclusivi e in edizione limitata, che potreste non trovare in Italia, oppure pezzi unici e rari che i collezionisti e gli appassionati apprezzeranno sicuramente.

Fiabe di Andersen

Le fiabe di Hans Christian Andersen continuano da decenni a far parte integrante dell’infanzia di molti bambini. La Sirenetta, il Brutto Anatroccolo, la Piccola Fiammiferaia e il Soldatino di Piombo, la Regina delle Nevi, sono solo alcuni dei personaggi nati dalla penna del celebre scrittore danese.

Nella maggior parte dei locali commerciali di Copenaghen non è difficile trovare dei buoni esemplari illustrati dei racconti più famosi di Andersen, ma se avete l’occasione di raggiungere il Museo di Hans Christian Handersen, ad Odense, poco più a sud di Copenaghen, potrete anche immergervi nel suo incredibile mondo artistico.

Souvenir da Christiania

Lo sapevate che a Copenaghen esiste una città libera fondata negli anni ’70 da una comunità hippy? Si chiama Christiania ed è un quartiere della capitale danese che gode di uno status semi-legale di comunità indipendente e autogestita. Oltre ad essere una curiosa attrazione per i turisti, è anche un ottimo luogo in cui trovare articoli particolari autofabbricati, come matite, magliette altri prodotti unici.

Fonte: iStock

Statuette di legno Kay Bojesen

I Paesi nordici sono sinonimo di design dalle linee pulite ed essenziali, riconosciuto in tutto il mondo. Oltre agli arredi, la Danimarca è specializzata anche nelle decorazioni. Simboli di questa tradizione sono le celebri statuette di design in legno, come la scimmietta, l’orso o l’elefante, realizzate dal designer danese Kay Bojesen. Le potrete trovare nei negozi di design scandinavo: un’ottima scelta per fare un regalo di qualità.