La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche Krk può essere raggiunta con il Retro Istria Express e i collegamenti locali

Il fascino del viaggio lento sta vivendo una vera e propria stagione d’oro, trainato dal desiderio di riscoprire ritmi più umani e modalità di spostamento sostenibili. In questa cornice di rinnovato interesse per le lunghe percorrenze su rotaia si inserisce il ritorno del Retro Istria Express, il treno notturno delle Ferrovie di Stato ungheresi (MÁV) pronto a rimettersi in moto per la stagione estiva. La tratta promette di unire il cuore dell’Europa centrale, bagnato dal Danubio, con le acque cristalline del Mar Adriatico, offrendo ai viaggiatori un’alternativa suggestiva e conveniente alle interminabili code autostradali e allo stress dei voli low cost (e delle possibili cancellazioni).

L’iniziativa risponde a una chiara tendenza che vede la Mitteleuropa ritrovare una forte centralità turistica e una crescente interconnessione dei trasporti. Muoversi di notte, cullati dal rollio dei vagoni, si trasforma in un vero e proprio atto di romanticismo geografico. Si parte al tramonto da Budapest per risvegliarsi all’alba di fronte a paesaggi completamente nuovi, respirando già l’aria salmastra della costa.

Retro Istria Express: itinerario e tappe

Il convoglio del Retro Istria Express prende il via dalla storica stazione Keleti di Budapest nelle ore serali, lasciandosi alle spalle le luci del Danubio per addentrarsi nella regione della Transdanubia. Prima di varcare i confini nazionali, il treno effettua diverse fermate strategiche in territorio ungherese, tra cui Székesfehérvár, Veszprém, Ajka e Zalaegerszeg, raccogliendo passeggeri lungo la direttrice centro-occidentale del Paese.

Nelle prime ore del mattino, il viaggio fa il suo ingresso in Slovenia, raggiungendo la pittoresca capitale Lubiana poco prima delle sei. Da questo snodo cruciale, il percorso si divide e prosegue verso sud, toccando la celebre località di Postumia, rinomata in tutto il mondo per le sue spettacolari grotte carsiche. Successivamente, i binari guidano il treno verso il litorale, offrendo collegamenti diretti con importanti mete balneari e storiche come Capodistria e Fiume.

Un’opportunità speculare si attiva anche in direzione opposta: i viaggiatori in partenza dalle coste adriatiche possono imbarcarsi nel tardo pomeriggio da Capodistria e svegliarsi l’indomani mattina a Budapest, risalendo idealmente il corso del fiume che ispirò i più celebri valzer della tradizione musicale europea.

Inoltre, tramite comodi cambi e autobus locali dedicati, potete facilmente estendere l’itinerario verso Pola, le rinomate località costiere di Isola, Portorose e Pirano, la suggestiva isola di Krk o proseguire agevolmente verso la sponda giuliana, che si posiziona così come un fondamentale ponte culturale e turistico tra l’Europa centro-orientale e la penisola italiana.

Informazioni utili: prezzi e sistemazioni

Il Retro Istria Express sarà operativo quotidianamente a partire dal 26 giugno fino al 30 agosto 2026, coprendo l’intero picco della stagione delle vacanze estive. Uno dei punti di forza di questo servizio è l’accessibilità economica, unita al fascino nostalgico delle carrozze degli anni ’70 e ’80, conservate in condizioni pressoché originarie per garantire un salto temporale nel massimo comfort.

Le opzioni di viaggio sono pensate per soddisfare ogni tipologia di budget e di viaggiatore. Dalle carrozze a sedere, la soluzione più economica, ideale per i giovani e i viaggiatori zaino in spalla, con scompartimenti da sei od otto posti e tariffe che partono da soli 16 euro per Lubiana, 20 euro per Capodistria e Postumia e 25 euro per Fiume e Pola, alle cuccette. In questo caso, potrete usufruire di scompartimenti da quattro o sei letti, che rappresentano il perfetto compromesso tra accessibilità e comodità per i gruppi e le famiglie, con supplementi a partire da 14 euro.

Infine, ci sono le carrozze letto da uno a tre letti. Questa opzione include letti già pronti all’arrivo, un kit igienico di cortesia, acqua in bottiglia e una colazione leggera servita al risveglio, con prezzi per il compartimento a partire da 27 euro. Tutti i biglietti possono essere acquistati comodamente online.