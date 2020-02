Alla scoperta delle regioni italiane con le maschere di Carnevale

Arlecchino, Pulcinella, Balanzone... Chi non ha mai sentito parlare delle celebri maschere della tradizione italiana? Ciascuna di loro rappresenta un preciso personaggio, dotato di caratteristiche spesso piuttosto esacerbate per mettere un pizzico di pepe in più agli spettacoli teatrali cui avrebbero dovuto partecipare. Ebbene sì, non tutti sanno che queste maschere sono nate per il teatro, e non per il Carnevale. Ma dal momento che la festa si avvicina, perché non concedersi un giro per l'Italia alla scoperta di quelle più particolari, regione per regione?