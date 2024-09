Esiste una spiaggia caraibica a due passi da Milano. Ecco dov’è

Fonte: iStock Vicino a Milano si trova una spiaggia caraibica: tutto quello che devi sapere

Sabbia e ciottoli bianchi, l’acqua cristallina e che restituisce allo sguardo le tante sfumature di azzurro. E poi, intorno a noi, la natura che crea uno scenario spettacolare.

Al primo sguardo potrebbe sembrare di essere su una spiaggia caraibica, ma in realtà ci troviamo vicino a Milano, in provincia di Piacenza nella Val Trebbia. Un luogo da sogno che nulla ha da inviadiare a mete lontane: qui si possono fare bagni immersi in acque bellissime con, a fare da sfondo, il verde della natura e la bellezza selvaggia delle rocce.

A dominare dall’alto, poi, il suggestivo borgo medievale di Brugnello dalla cui chiesa si gode di una vista spettacolare sul fiume e su questa spiaggia e che, per questa ragione, le ha dato il nome. Tutto quello che c’è da sapere sulla spiaggia caraibica poco distante da Milano.

La Chiesetta, la spiaggia che ricorda i Caraibi

La conformazione e l’aspetto possono un po’ variare, ma questo non intacca per nulla il fascino di una spiaggia favolosa che si trova poco distante da Milano.

Non siamo al mare, ma nel cuore della Val Trebbia che ha fatto innamorare anche Hemingway dove – lungo l’omonimo fiume – si possono trovare piccole spiagge spettacolari. Come La Chiesetta che con i suoi colori ricorda i lidi di luoghi lontani: qui a dominare, infatti, sono l’azzurro sorprendente delle acque del fiume, in contrasto con il bianco della riva, circondata a sua volta dal verde lussureggiante della natura. Nei suoi pressi si trova la spiaggia naturista chiamata Spiaggia del Secchiello.

Uno scrigno di bellezza che si trova ai piedi del borgo medievale di Brugnello, vicino a Bobbio in provincia di Piacenza. Ma anche un luogo di relax, dove si può prendere il sole e fare un bagno immersi in uno scenario differente.

Le cose da fare qui sono tantissime, perché oltre a bagni e tintarella, si possono visitare i paesi nelle vicinanze o lasciarsi affascinare dalla natura circostante, magari con una bella camminata. La cosa importante – ovviamente – è sempre quella di rispettare l’ambiente circostante.

A guardare questa zona dall’alto si nota come il fiume faccia alcune curve che hanno dato vita a queste piccole spiagge dai colori meravigliosi e che sembrano voler replicare quelli di luoghi lontani. E anche in altre aree lungo il corso d’acqua si trovano altri posti bellissimi in cui rilassarsi e prendere il sole, come la spiaggia di Case Marchesi poco distante da Piacenza, oppure quella di Dorba, solo per citarne un paio.

Fonte: iStock

Cosa fare vicino alla spiaggia caraibica

Oltre a una giornata di sole e relax vicino a Milano, questa zona in cui si trova la spiaggia caraibica regala molte altre cose che si possono fare.

Ad esempio, si può visitare Bobbio, che è poco distante e regala ai suoi visitatori tantissime bellezze che vale la pena visitare come – ad esempio – il Ponte Gobbo con la paurosa leggenda che narra sia stato realizzato dal Diavolo. Oppure l’antica abbazia di San Colombano che risale ai tempi più antichi e, ancora, il Castello Malaspina Dal Verme.

Fonte: iStock

Vale la pena fare un giro anche a Brugnello, che fa parte del comune di Corte Brugnatella e in cui si respira l’aria del passato con i suoi edifici medievali. Come se non bastasse, poi, da qui si gode di una vista impareggiabile.

Come raggiungere la spiaggia caraibica

Dista solamente 110 chilometri da Milano la spiaggia caraibica che si trova in Val Trebbia ed è il sito da raggiungere se si cerca un luogo di pace e bellezza.

Per raggiungerla si deve uscire a Piacenza Sud e proseguire verso Bobbio, fino a raggiungere Brugnello. Si deve poi percorrere un breve sentiero al termine del quale si spalanca d’innanzi ai nostri occhi la meraviglia della spiaggia caraibica di questo angolo della val Trebbia.