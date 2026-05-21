Dove andare per staccare davvero la spina: la Regione di Zara è la destinazione anti-stress del 2026

Un viaggio per riscoprire se stessi e non troppo lontani da casa: la Regione di Zara è la meta giusta per vacanze super rilassanti

D. Kešnjer Il Saluto al Sole e l'Organo Marino sono attrazioni moderne situate sul lungomare Riva di Zara.

Arriva un momento preciso in cui ogni italiano sente il bisogno di sparire. Non per sempre, non lontano anni luce, abbastanza, però, da tornare a respirare senza l’ansia di un appuntamento da rispettare o di un messaggio a cui rispondere. La Regione di Zara, affacciata sull’Adriatico a poche ore dall’Italia, è il posto in cui quel bisogno trova risposta quasi senza accorgersene. Le spalle si abbassano, la luce cambia, il mare apre l’orizzonte e qualcosa si allenta dentro. E se arrivi in primavera o in autunno, quando l’aria è limpida e le folle sono solo un ricordo lontano, la Regione di Zara sembra ancora di più un rifugio privato creato apposta per te.

A chi conosce il calcio, poi, non sfuggirà che questa è la terra che ha formato Luka Modrić. Un nome che in Italia si pronuncia con un’affetto quasi familiare. La sua storia – dall’entroterra aspro di Zara, sospeso tra mare e montagna, fino agli stadi più importanti del mondo – racconta qualcosa di questo luogo: forza quieta, radicamento, dignità senza ostentazione. Una terra che non forma solo campioni, ma persone vere che sanno stare al mondo senza perdersi.

Un angolo nascosto dove il ritmo rallenta sul serio

Il primo vero respiro di sollievo arriva spesso qui, in una delle zone più singolari e meno conosciute dell’entroterra zaratino. Il mare di Novigrad non è aperto nel senso tradizionale del termine, e proprio questa differenza cambia tutto: l’acqua è quasi ferma, l’atmosfera rarefatta, il senso di isolamento molto più intenso rispetto a qualsiasi altro angolo della costa adriatica.

TB Zadar Region

Da qui, il viaggio scivola verso sud, fino a Biograd na Moru, uno dei principali accessi all’arcipelago zaratino e storico centro della vela. È il punto in cui la terraferma lascia spazio al mare, le strade si interrompono e l’unico appuntamento rimasto sull’agenda è l’orizzonte. Il vento è gentile e le distanze rassicuranti. Per una volta, non fare nulla diventa un’arte che si padroneggia senza sforzo.

Poco oltre, Pašman si distende lunga e verde lungo la rotta verso sud. Navigando le sue coste, il mare si apre gradualmente, il blu si intensifica e si ritrova un’energia che non si sapeva nemmeno di aver perso.

Le isole si susseguono come capitoli di una lettura lenta. Iž, silenziosa e autentica, custodisce le tradizioni della ceramica e pomeriggi senza fretta. Molat, dove il silenzio ha il sapore di un lusso vero. Ist, con la sua forma tonda e raccolta che sembra abbracciare chi arriva. E poi Silba e Premuda, le isole più lontane, dove l’Adriatico diventa blu vellutato e il tempo smette, semplicemente, di contare.

Fabio Šimićev

Zara e dintorni, dove la cultura si racconta sottovoce

La città di Zara porta i secoli addosso con una leggerezza rara. Le strade romane e le piazze medievali non intimidiscono ma accompagnano chiunque desideri visitarle. La Chiesa di San Donato si alza come un’eco di pietra, la Cattedrale di Sant’Anastasia si slancia verso il cielo con una calma solenne. Il Museo Archeologico e il Museo del Vetro Antico conservano frammenti del passato con delicatezza quasi intima. E poi, al tramonto, c’è l’Organo Marino – un’installazione che trasforma il moto delle onde in musica – e il Saluto al Sole, che illumina il lungomare come se la notte stessa volesse celebrare chi ha scelto di rallentare.

Verso nord, il paesaggio si apre tra lagune, saline e cieli sconfinati, fino a Nin, la più antica città reale della Croazia. La minuscola Chiesa della Santa Croce – spesso definita “la cattedrale più piccola del mondo” – ricorda che il senso del sacro non dipende dalla grandezza.

Ancora più a nord, collegata alla terraferma da un ponte sottile come un filo, Pag si mostra con i suoi paesaggi quasi lunari, pietrosi e siderali. È qui che le donne dell’isola realizzano merletti di tale finezza da sembrare tessuti con la luce del sole: un’arte riconosciuta dall’UNESCO, che ha tutta l’aria di una meditazione resa visibile con le mani.

TB Zadar Region

A tavola, senza orologio: il cibo come rito quotidiano

In questa parte di Croazia il cibo non ha mai fretta. Arriva con la sicurezza tranquilla di una Regione che conosce bene la propria terra e il proprio mare. Il tonno allevato nell’arcipelago zaratino è rinomato a livello internazionale per la sua qualità eccezionale – arriva sulle tavole più prestigiose del mondo, compreso il Giappone, dove è particolarmente ricercato. I vini locali – Plavina, Zinfandel, Maraština e Pošip – raccontano in ogni calice il calore del sole e la mineralità della pietra calcarea.

TB Zadar Region

A Nin, lo šokol è una tradizione tramandata di generazione in generazione: il collo di maiale viene stagionato lentamente con sale marino, spezie e vino rosso, poi modellato dal vento di bora fino a diventare qualcosa di aromatico e inconfondibilmente locale. I campi di Ravni Kotari – cuore agricolo della Regione – offrono verdure stagionali, fichi, ciliegie e un olio d’oliva che concorre e vince nei contesti internazionali più esigenti. E poi ci sono le cozze di Novigrad: piccole, dolci, naturali, con un sapore che interrompe una conversazione e non richiede commenti.

Ogni pasto è un rituale che riporta con i piedi per terra. Un promemoria concreto che la vita può essere semplice, generosa, piena e che una vacanza vera dovrebbe somigliare esattamente a questo.

Regione di Zara nel 2026, il posto giusto per imparare di nuovo a respirare

Quando arriva il momento di ripartire – se arriva – ci si rende conto che qualcosa è cambiato, in silenzio. Il respiro è più profondo. I pensieri hanno ritrovato uno spazio. Il corpo si sente riequilibrato, non per effetto di qualche programma benessere, ma perché questa regione non ha cercato di impressionare nessuno. Ha solo accolto, con la semplicità di chi non ha nulla da dimostrare.

In un mondo che corre senza sosta, la Regione di Zara regala qualcosa di sempre più raro: la quiete come condizione naturale, non come prodotto da vendere. Gli italiani arrivano qui portandosi dietro il peso del caos quotidiano. Difficilmente lo riportano a casa. E forse questo dice già tutto.

Di’ Sì a una vacanza anti-stress nella Regione di Zara!