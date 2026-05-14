Nel cuore settentrionale portoghese, tra il Douro e la Serra do Marão, Amarante conquista con ponti eroici, monasteri solenni, pasticcerie storiche, musica e acqua viva

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Una bellissima veduta di Amarante

Da una parte c’è il respiro agricolo del Minho, dall’altra il carattere ruvido del Trás-os-Montes, nel mezzo una città raccolta che occupa un’ansa del Tâmega, il più lungo affluente del fiume Douro. Parliamo di Amarante, località in cui l’acqua attraversa il centro storico con una presenza costante: riflette facciate color miele, balconi in ferro battuto, persiane consumate dal sole, tetti in cotto e salici piegati verso la corrente. Dall’alto, invece, la massa granitica della Serra do Marão segna l’orizzonte con profili severi che mutano colore nell’arco della giornata (arrivando persino a un violaceo durante il tramonto).

Secondo alcuni storici, la fondazione risalirebbe a un centurione romano chiamato Amarantus. Leggenda oppure memoria autentica, poco cambia, perché l’impronta latina è ancora leggibile nella sua funzione strategica.

Nel 2017 la città è entrata nella rete UNESCO Creative Cities Network come Città della Musica, riconoscimento nato da una tradizione musicale attiva sin dal 1854, con bande filarmoniche, gruppi folkloristici, orchestre jazz, teatri, festival e una partecipazione popolare rara per un centro di più o meno 54.000 abitanti. Piccola, elegante e intensa, Amarante possiede quella capacità di apparire intima e monumentale nello stesso istante.

Cosa vedere ad Amarante

Forse a colpire più di tutto il resto di questa perla lusitana è l’armonia dei vicoli, che deriva da una stratificazione sapiente iniziata nel periodo romano e consolidatasi nel medioevo grazie ai pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Basta osservare facciate, archi, cornici, stemmi scolpiti e piccole cappelle incastonate tra vicoli ripidi per accorgersi che qui l’architettura rappresenta una cronaca urbana lunga secoli.

Ponte de São Gonçalo

Interamente costruito in granito, il Ponte de São Gonçalo collega da centinaia di anni le due sponde del Tâmega nello preciso punto scelto, secondo tradizione, dallo stesso São Gonçalo nel XIII secolo. La struttura originaria venne distrutta da una violenta alluvione nel 1763. Il ponte attuale fu completato nel 1790, mantenendo una funzione urbana fino ai nostri giorni e restando aperto alla circolazione cittadina.

La sua fama supera il valore architettonico: nel 1809, durante l’invasione napoleonica del Portogallo, gli abitanti resistettero per 14 giorni all’assedio delle truppe del maresciallo Soult. Una targa ricorda quell’episodio eroico, ancora parte integrante dell’identità locale.

Chiesa e Monastero di São Gonçalo

Molto interessanti sono anche Chiesa e Monastero di São Gonçalo, edificio che mescola più linguaggi differenti. C’è il rinascimento, ma anche il barocco, poi ancora il manierismo. Non mancano decorazioni religiose, altari dorati, intagli lignei, azulejos, organi storici e tombe scolpite.

La facciata in granito, severa e luminosa, cambia volto con la luce del pomeriggio, mentre l’interno custodisce il sepolcro di São Gonçalo, meta di pellegrinaggi legati soprattutto ai riti matrimoniali.

Museo Amadeo de Souza-Cardoso

Il Museo Amadeo de Souza-Cardoso offre un lato completamente diverso della città con una delle collezioni più interessanti del modernismo portoghese. Pittura, grafica, sperimentazione e dialogo con le avanguardie europee del primo ‘900 sono disponibili in un percorso che amplia lo sguardo oltre la dimensione medievale e religiosa.

Solar dos Magalhães

Degno di nota anche il Solar dos Magalhães, antica casa padronale che è un susseguirsi di rovine nobiliari, arcate aperte verso il cielo e murature ferite dal tempo. L’edificio appartenne a una potente famiglia locale e venne danneggiato durante i conflitti napoleonici. Tra mura incomplete e finestre senza vetri, la memoria storica assume una forma tangibile.

Centro storico e rive del Tâmega

Lungo le rive del Tâmega Amarante mostra il suo volto più intimo grazie a salici, riflessi, piccoli caffè, famiglie sedute sulle panchine e studenti (talvolta) con strumenti musicali (sì, è proprio una Città delle Musica).

Cosa fare ad Amarante

Monumenti e musei raccontano sicuramente il suo importante passato, però il carattere autentico emerge attraverso piccoli rituali quotidiani, sapori, panorami e incontri. Tra le migliori esperienze da fare segnaliamo:

Assaggiare la pasticceria conventuale : entrare in una storica pasticceria consente di scoprire nomi che sembrano poesia. Papos de Anjo, Brisas do Tâmega, Toucinho do Céu, Bolos de São Gonçalo e Galhofas, dolcetti di uova, zucchero, mandorle e ricette monastiche.

: entrare in una storica pasticceria consente di scoprire nomi che sembrano poesia. Papos de Anjo, Brisas do Tâmega, Toucinho do Céu, Bolos de São Gonçalo e Galhofas, dolcetti di uova, zucchero, mandorle e ricette monastiche. Navigare sul Tâmega: rive tranquille e prospettive completamente nuove sul ponte e sul monastero.

rive tranquille e prospettive completamente nuove sul ponte e sul monastero. Salire verso la Serra do Marão : con strade panoramiche, aria sottile, boschi e punti d’osservazione che nelle giornate limpide aprono vedute vastissime.

: con strade panoramiche, aria sottile, boschi e punti d’osservazione che nelle giornate limpide aprono vedute vastissime. Visitare i vigneti dell’Alto Douro : a breve distanza iniziano le celebri quintas della Valle del Douro, paesaggio vitivinicolo riconosciuto dall’UNESCO.

: a breve distanza iniziano le celebri quintas della Valle del Douro, paesaggio vitivinicolo riconosciuto dall’UNESCO. Vivere una serata musicale : cineteatro, festival estivi, bande popolari, jazz e folklore. La musica qui rappresenta una pratica collettiva, radicata nella vita quotidiana.

: cineteatro, festival estivi, bande popolari, jazz e folklore. La musica qui rappresenta una pratica collettiva, radicata nella vita quotidiana. Frequentare il mercato cittadino : i produttori delle valli circostanti portano formaggi caprini e ortaggi freschi creando un tripudio di colori e dialetti che raccontano l’autenticità del mondo contadino del nord.

: i produttori delle valli circostanti portano formaggi caprini e ortaggi freschi creando un tripudio di colori e dialetti che raccontano l’autenticità del mondo contadino del nord. Brindare con il Vinho Verde: nei pressi della località è prodotta una variante di questo vino giovane e frizzante dal colore paglierino che accompagna perfettamente i piatti di pesce di fiume tipici delle locande del centro.

nei pressi della località è prodotta una variante di questo vino giovane e frizzante dal colore paglierino che accompagna perfettamente i piatti di pesce di fiume tipici delle locande del centro. Raggiungere Travanca do Monte: con viste a 360° sulle montagne del nord.

Dove si trova e come arrivare

La graziosa città di Amarante occupa una posizione strategica nel nord del Portogallo, in quanto situata a circa 40 minuti da Porto. Chi parte dall’aeroporto internazionale di quest’ultima località può noleggiare un’auto e seguire l’autostrada A4 verso est, attraversando colline coltivate, piccoli villaggi, boschi e vallate fluviali.

In alternativa, si può salire a bordo di autobus regionali che collegano regolarmente le due cittadine, soluzione pratica per una visita giornaliera. Con mezzo privato la città diventa una base perfetta per esplorare anche altre meraviglie del Paese, tra cui la Valle del Douro, la Serra do Marão e i borghi interni del Trás-os-Montes.

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Arrivando al tramonto, quando il granito riflette toni dorati e il Tâmega rallenta sotto gli archi del ponte, si comprende subito perché tanti viaggiatori pensino di fermarsi per poche ore, per poi finire per restare molto più a lungo.