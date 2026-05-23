A pochi minuti da Kimolos appare una terra senza abitanti stabili, scolpita dal vento e dal vulcano, protetta da Natura 2000 e circondata da acque quasi fluorescenti

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Tutta la bellezza di Polyaigos

L’Egeo profuma di sale, di timo bruciato dal sole e di quel vento incessante che gli antichi chiamavano Meltemi. E proprio qui, in mezzo a questo mare particolarmente azzurro, c’è una vera e propria isola fantasma. Il suo nome è Polyaigos ed è distesa nel cuore delle Cicladi occidentali, solo che a differenza delle ben più note “sorelle” è priva di alberghi, strade asfaltate e porti turistici pieni di yacht.

Molti la chiamano Polyegos, altri Polivos oppure Ypolivos. Il nome più diffuso (Polyaigos) deriva dalla parola greca che indica “molte capre”. Basta guardare le pendici aride dell’isola per capire il motivo: sono i branchi di questi animali selvatici ad abitare il territorio, e saltano tra rocce inclinate con un equilibrio quasi assurdo, padrone assolute di un paesaggio che pare ostile persino agli esseri umani.

Con i suoi circa 18 km² di superficie, è la più grande isola disabitata del Mar Egeo e gran parte della sua costa è costantemente dominata dal silenzio. Tuttavia, qualcuno in passato qui ha abitato: nel 1951 vi vivevano appena 14 persone, soprattutto allevatori. In epoche precedenti gli abitanti risultavano circa 170.

Caratteristiche di Polyaigos tra geologia vulcanica e fauna rarissima

Ciò che apparentemente potrebbe sembrare anonimo, in realtà ha un valore ecologico enorme per l’intero Mediterraneo orientale. Questa particolare isola della Grecia rientra infatti nella rete Natura 2000 grazie alla presenza di specie rare e habitat delicatissimi. Lontano dal turismo di massa, il territorio ha conservato una biodiversità ormai eccezionale nelle Cicladi.

Tra le grotte marine lungo la costa trovano rifugio le foche monache del Mediterraneo, Monachus monachus, considerate tra i mammiferi marini più minacciati al mondo, ma avvistarle richiede fortuna e grande rispetto. Molto più frequenti risultano invece i rapaci: sopra le falesie volteggia il falco di Eleonora, specie migratoria che nidifica in massa nelle isole egee. Lucertole blu endemiche sfrecciano sulle rocce calde, mentre la rarissima vipera Macrovipera schweizeri sopravvive soltanto tra Milos, Kimolos, Sifnos e Polyaigos.

Geologia e luce creano un colpo d’occhio difficile da raccontare. Gran parte dell’isola nasce da antiche attività vulcaniche, il che fa sì che pareti chiarissime si alternino a strisce minerali rossastre e gialle. In alcune baie il fondale riflette tonalità quasi fluorescenti, tanto che diversi viaggiatori descrivono queste acque tra le più spettacolari della Grecia.

Nel sottosuolo abbondano minerali industriali, soprattutto barite argentifera. Per anni l’estrazione mineraria ha rappresentato una piccola attività economica locale. Restano ancora edifici abbandonati vicino alla Baia di Fykiada, tracce silenziose di quel passato fatto di cave e polvere bianca.

Polyaigos custodisce anche una dimensione spirituale sorprendente: sull’isola sopravvive la Chiesa della Kimissis Theotokou, dedicata alla Dormizione della Vergine e costruita nel 1622. Faceva parte di un monastero ormai abbandonato. A metà agosto, durante la festa religiosa della Panaghia, alcune imbarcazioni raggiungono questo lembo di terra per una celebrazione accompagnata da musica e tavolate improvvisate davanti al mare.

Come visitare Polyaigos e cosa vedere

L’isola può essere visitata tramite escursioni (o con barca privata), e gran parte di queste salpa dal piccolo porto di Psathi, a Kimolos. Il tragitto richiede poco tempo, appena sufficiente per vedere Polyaigos trasformarsi lentamente da profilo roccioso a massa luminosa piena di insenature. Il fatto sorprendente è che nessuna visita risulta identica alla precedente, poiché vento e mare decidono itinerari, soste e approdi. Certi skipper cambiano rotta all’ultimo istante pur di raggiungere baie più riparate.

Tra le spiagge più spettacolari merita una menzione Mersini, divisa in Ano Mersini e Kato Mersini. Si tratta di una grande insenatura chiara racchiusa da pareti rocciose candide che amplificano il colore del mare. Sabbia soffice, acqua trasparente e assenza totale di rumori artificiali trasformano questo angolo di pace in uno dei luoghi più fotografati dell‘arcipelago.

Poco distante compare Chochlakia, ribattezzata Blue Bay da molti visitatori, che si distingue per la presenza di grossi ciottoli bianchi che ricoprono la riva, mentre il mare assume sfumature azzurre quasi elettriche (c’è chi è pronto a giurare che alcuni tratti sembrano illuminati dal basso). Pisina mantiene invece un aspetto più raccolto, presentandosi con scogli lisci e acqua quieta. Galazia Nera, dal canto suo, sorprende per il contrasto cromatico tra rocce chiarissime e fondali turchesi.

Sul lato orientale dell’isola appare Ammoura, chiamata anche Faros. Da qui inizia un sentiero in salita lungo circa 20 minuti che conduce al faro automatizzato. Dalla cima lo sguardo abbraccia le Cicladi orientali con una prospettiva immensa fatta di mare aperto, vento costante e profili lontani. Panagia unisce invece spiaggia e spiritualità: un piccolo percorso attraversa ginestre e arbusti bassi fino alla Chiesa della Kimissis Theotokou.

Tra le meraviglie naturali ottengono un posto d’onore anche le grotte marine. Fanara Cave lascia senza parole grazie al soffitto parzialmente crollato che permette ai raggi del sole di penetrare direttamente nell’acqua. Sì, è una cavità marina trasformata in una stanza azzurra piena di riflessi accecanti.

Più a nord si aprono le gigantesche Grotte di Diamantospilia. Alte falesie custodiscono cavità tanto grandi da accogliere persino barche a vela. Infine gli isolotti vulcanici di Kalogeri, enormi masse scure che emergono dal mare vicino alla punta meridionale. Attraversarli da un’imbarcazione produce una scarica di adrenalina autentica.

Dove si trova e come arrivare

Polyaigos si trova nel Mar Egeo, tra Milos e Kimolos, a circa 2 km da quest’ultima e a poco più di 6 km da Milos. Fa parte dell’arcipelago delle Cicladi occidentali e possiede una costa lunga circa 27 km. Non esistono collegamenti pubblici per raggiungerla direttamente. Ciò significa che serve una barca privata oppure un’escursione organizzata. Gran parte delle partenze avviene dal porto di Psathi, a Kimolos, anche se alcune agenzie operano pure da Milos.

Per arrivare a Kimolos bisogna prima raggiungere Milos via traghetto o volo interno da Atene. Da Milos parte poi un piccolo collegamento marittimo che impiega circa 30 minuti.

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Molti visitatori scelgono escursioni giornaliere condivise. Altri preferiscono noleggiare piccole imbarcazioni oppure kayak marini per approdare in baie isolate. Mare e vento, però, richiedono prudenza, perché Polyaigos conserva un carattere duro e selvatico. Ma forse, se dobbiamo essere onesti, è proprio per questo che lascia un ricordo assolutamente potente.