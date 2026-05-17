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iStock Il fascino di Aegiali sull'isola di Amorgos

Giugno è quel mese in cui il mare inizia davvero a chiamare: le temperature sono già estive, l’acqua in molte località si scalda abbastanza per lunghe giornate in spiaggia e, soprattutto, la folla di luglio e agosto è ancora lontana.

Dalle Cicladi più genuine alle coste dell’Albania, passando per la Croazia, la Spagna, Capo Verde e la Costa Azzurra, ecco alcune delle destinazioni più affascinanti dove andare al mare a giugno all’estero.

Amorgos, la Grecia tra spiagge selvagge e mare blu

Tra le isole più affascinanti delle Cicladi, Amorgos è riesce ancora a conservare un’anima autentica, lontana dal turismo più caotico che caratterizza altre celebri isole greche.

Le acque che la lambiscono sono di un blu intenso e magnetico, tanto da aver ispirato Luc Besson per il celebre film Le Grand Bleu: scogliere spettacolari, baie nascoste e spiagge sospese nel tempo regalano uno dei volti più suggestivi del Mar Egeo.

Il sud di Amorgos è remoto, quasi disabitato, perfetto per chi sogna spiagge isolate raggiungibili con un po’ di pazienza e spirito di avventura, dove il mare sembra fondersi con le rocce aride delle Cicladi.

La zona centrale dell’isola è invece più impervia e montuosa, attraversata da strade panoramiche e sentieri che conducono a spiagge tutte diverse tra loro, tra baie di ciottoli, tratti sabbiosi e calette nascoste.

Ma è soprattutto il nord a custodire alcune delle spiagge più belle e facilmente accessibili: regina assoluta è Egiali, il secondo centro principale dell’isola, dove una lunga spiaggia attrezzata mantiene un’atmosfera rilassata per giornate di mare lente e tranquille.

Saranda, il mare turchese dell’Albania

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Negli ultimi anni Saranda è diventata una delle mete balneari più amate dei Balcani, grazie a un mare limpido e a prezzi ancora più accessibili rispetto a molte località mediterranee.

A giugno, poi, questa parte della Riviera Albanese mostra il suo lato migliore, prima dell’arrivo della folla di agosto: le spiagge, pur vivaci e ben organizzate, vantano una dimensione molto più rilassata e piacevole.

Il mare qui conquista all’istante per le tonalità turchesi e per la trasparenza che in alcune giornate ricorda scenari tropicali. Le spiagge cittadine sono spesso piccole e attrezzate, con lettini, ombrelloni e piattaforme affacciate sull’acqua calma e cristallina.

Saranda è anche un’ottima base per esplorare i dintorni: a pochi chilometri si trovano infatti alcune delle spiagge più spettacolari dell’Albania, come Ksamil dalle acque caraibiche e la sabbia chiarissima, oppure Pulebardha, più selvaggia e caratterizzata da ciottoli bianchi e mare trasparente.

Oltre al mare, Saranda piace anche per i ristoranti sul lungomare, i cocktail bar e i locali dove fermarsi dopo il tramonto.

Capo Verde, spiagge oceaniche e estate tutto l’anno

Se sognate una vacanza al mare fuori dai classici itinerari europei ma senza allontanarvi troppo, Capo Verde è una delle tappe più affascinanti da prendere in considerazione a giugno.

L’arcipelago, al largo delle coste africane, regala temperature estive tutto l’anno e un oceano che mantiene temperature piacevoli tra i 24 e i 28 gradi. Il mare assume sfumature incredibili, passando dal turchese intenso al blu profondo dell’Atlantico.

Le isole più celebri per una vacanza balneare sono Sal e Boa Vista, entrambe caratterizzate da immense spiagge di sabbia chiara e da paesaggi quasi desertici che incontrano l’oceano.

Santa Maria, sull’isola di Sal, è la spiaggia più famosa dell’arcipelago, dove il mare cristallino si unisce a un’atmosfera vivace ma rilassata, con locali sulla spiaggia, piccoli ristoranti e aree più riparate dal vento perfette anche per nuotare.

Boa Vista, invece, ammalia con paesaggi più selvaggi e scenografici. Praia de Santa Monica viene spesso considerata una delle spiagge più belle di Capo Verde grazie ai chilometri di sabbia dorata battuti dall’oceano, mentre Praia de Chaves sorprende per le enormi dune che sembrano tuffarsi nel mare.

Capo Verde è anche un paradiso per chi ama sport acquatici come kitesurf e windsurf, grazie ai venti costanti e alle grandi spiagge aperte sull’Atlantico.

Minorca, l’isola più tranquilla delle Baleari

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Volete rimanere in Europa ma evitare le atmosfere troppo mondane di Ibiza o Maiorca? Allora dovreste prendere in considerazione Minorca.

L’isola più tranquilla delle Baleari vanra infatti un ritmo lento e rilassato che la rende perfetta per l’inizio dell’estate. Giugno è uno dei momenti migliori per scoprirla: il caldo è piacevole, le spiagge non ancora prese d’assalto e il mare ha già colori spettacolari.

Minorca è famosa soprattutto per le sue cale, baie nascoste incastonate tra pinete e scogliere dove il Mediterraneo assume tonalità limpidissime: alcune, come Cala Macarella e Cala Mitjana, sono ormai celebri in tutto il mondo, ma l’isola custodisce anche svariatespiagge più appartate raggiungibili soltanto a piedi o in barca.

Oltre al mare, Minorca regala anche cittadine eleganti e rilassate come Ciutadella e Mahón, perfette per passeggiare tra vicoli storici, piccoli porti e ristoranti affacciati sull’acqua.

Costa Azzurra, il fascino del mare a pochi passi dall’Italia

La Costa Azzurra resta una delle grandi classiche dell’estate europea, ma giugno riesce a mostrarne un volto molto più piacevole rispetto ai mesi centrali dell’alta stagione.

Le temperature sono già perfette per il mare, le giornate lunghissime e il traffico ancora piuttosto gestibile: è quindi il periodo ideale per alternare spiagge, passeggiate panoramiche e visite ai borghi affacciati sul Mediterraneo.

Nizza e Cannes mantengono tutto il loro fascino elegante, tra lungomare, caffè storici e atmosfere glamour, ma la Costa Azzurra sa regalare anche luoghi più tranquilli e romantici come Villefranche-sur-Mer, Antibes o Menton, dove il mare incontra piccoli centri colorati dal sapore quasi italiano.

Se amate la natura potete anche esplorare i sentieri panoramici attorno a Èze o nel Parco della Turbie, da cui si aprono viste spettacolari sulla costa.

Dugi Otok, l’isola croata delle spiagge caraibiche

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Tra le isole più belle della Croazia, Dugi Otok si distingue per paesaggi autentici e ritmi lenti, perfetti per una vacanza di mare immersa nella natura.

Il nome significa “isola lunga”, e già questo racconta qualcosa del suo territorio punteggiato da coste frastagliate, piccoli villaggi, sentieri panoramici e scorci spettacolari sull’Adriatico.

Dugi Otok è ideale non soltanto per rilassarsi in spiaggia, ma anche per escursioni, kayak, bicicletta e attività all’aria aperta. Da qui si possono inoltre raggiungere paesaggi straordinari come il Parco Nazionale delle Kornati, uno degli scenari marini più suggestivi del Paese.

L’isola custodisce anche una delle spiagge più belle, Sakarun, lunga distesa di sabbia chiara bagnata da un mare turchese e trasparente.