Relax e benessere alle Terme Sabine di Cretone tra piscine sulfuree, natura e trattamenti termali vicino Roma: tutte le informazioni

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iStock Relax e svago alle terme

Le Terme Sabine di Cretone, nel comune di Palombara Sabina, a circa trenta chilometri da Roma, sono da tempo uno dei punti di riferimento termali del territorio laziale, una meta ideale sia per chi desidera trascorrere una giornata di assoluto riposo, sia per chi è alla ricerca di trattamenti termali riconosciuti per i loro benefici terapeutici.

La presenza di acque termominerali sulfuree le ha rese apprezzate fin dall’antichità, grazie alla capacità delle sorgenti di favorire il benessere dell’organismo e offrire un’esperienza rigenerante in un contesto naturale tranquillo e rilassante.

Come arrivare alle Terme Sabine di Cretone

Le Terme di Cretone sono in Via dell’Acqua Sulfurea, nella località di Cretone di Palombara Sabina, in provincia di Roma, facilmente raggiungibili sia in automobile che con i mezzi pubblici.

In particolare, è possibile raggiungere le terme partendo da Roma con il trenino metropolitano FL1, sulla tratta Fiumicino-Orte, in direzione Fara Sabina: la fermata di riferimento è la stazione di Piana Bella-Montelibretti. Da qui, grazie al servizio navetta SAP, si arriva alle terme in pochi minuti.

Giorni di apertura e orari delle Terme Sabine

Le Terme Sabine di Cretone aprono da maggio a settembre e, durante la stagione, sono accessibili tutti i giorni con orario continuato dalle 9:00 alle 18:30.

L’ampia fascia oraria permette di organizzare la propria giornata in modo flessibile, scegliendo se trascorrere l’intera giornata all’interno della struttura oppure approfittare degli ingressi pomeridiani disponibili a tariffa ridotta.

Prezzi delle Terme Sabine e formule disponibili

Le Terme Sabine di Cretone propongono svariate soluzioni di ingresso, pensate per rispondere alle esigenze di coppie, famiglie e gruppi di amici. L’ingresso giornaliero nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, ha un costo di 10 euro per l’area non attrezzata, mentre nei prefestivi e festivi il prezzo sale a 13 euro. È inoltre disponibile un ingresso pomeridiano, valido dalle 14:00, al costo di 9 euro.

Per chi frequenta il complesso con maggiore regolarità sono previsti abbonamenti feriali per l’area non attrezzata. Il pacchetto da cinque ingressi costa 45 euro, quello da dieci ingressi 75 euro, mentre l’abbonamento da venti ingressi è disponibile a 140 euro. A questi servizi si possono aggiungere noleggi come lettino, sdraio, ombrellone e cabina.

Oltre all’ingresso tradizionale, la struttura propone aree attrezzate dedicate a chi desidera una maggiore comodità: l’Area Silver comprende due lettini e un ombrellone standard per due persone, con formule differenziate tra feriali, festivi e pomeridiani; sono disponibili anche l’Area Gold e l’Area Platinum VIP, quest’ultima in prima fila piscina e dotata di lettini maxi, ombrellone maxi, tavolino e bottiglie d’acqua incluse.

Trattamenti termali e benefici delle acque sulfuree

Negli ultimi anni le Terme Sabine di Cretone hanno ottenuto il riconoscimento sanitario per il trattamento di diverse patologie e disturbi: le proprietà delle acque sulfuree vengono, infatti, utilizzate per trattamenti legati alle malattie della pelle, alle affezioni dell’apparato respiratorio, ai disturbi artroreumatici e ad alcune problematiche delle vie biliari e dello stomaco.

All’interno del centro è possibile effettuare cure inalatorie, aerosol, insufflazioni, idromassoterapia e cure idropiniche. Completano l’offerta i fanghi termali, le saune, i massaggi e la possibilità di prenotare percorsi day spa dedicati al relax e al benessere psicofisico.

Informazioni utili per organizzare la visita

Le Terme Sabine di Cretone propongono anche numerose attività dedicate al tempo libero e allo sport: chi lo desidera può partecipare alle sessioni di acqua-gym oppure usufruire dei campi da paddle, tennis e calcetto. Grande attenzione è riservata anche alle famiglie con bambini: i più piccoli possono divertirsi nel mini club oppure prendere parte ai corsi di ceramica organizzati durante la stagione estiva.

All’interno del centro sono inoltre disponibili numerosi servizi pensati per rendere più confortevole la permanenza degli ospiti, tra cui tavola calda, bar, spogliatoi, guardaroba e sala maxi video.

È possibile effettuare prenotazioni online per assicurarsi l’accesso alle aree desiderate oppure sottoscrivere abbonamenti dedicati sia al semplice ingresso sia alle aree attrezzate disponibili nei giorni feriali.

Le prenotazioni per giornate differenti rispetto a quelle di utilizzo devono essere effettuate presso la biglietteria nelle fasce orarie comprese tra le 12:00 e le 13:00 e tra le 16:00 e le 18:00. In alternativa, è possibile prenotare alla cassa al momento dell’ingresso.

I bambini fino a cinque anni entrano gratis, mentre non è consentito l’ingresso agli animali, anche se di piccola taglia. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero telefonico +39 0774 615100.